«Несите правду об истории Беларуси, не забывайте героев!» 2 27.11.2017, 10:16

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Патриоты Беларуси провели митинг в Слуцке.

К годовщине Слуцкого вооруженного восстания Консервативно-христианская партия БНФ организовала традиционную экскурсию по местам восстания. Более 50 человек отправились из Минска, чтобы почтить память героев, сообщает racyja.com.

Участники акции посетили поселки Грозово, Семежово и Вызно. Завершилось мероприятие митингом в Слуцке.

«Несите слово правды об истории Беларуси! Не забывайте героев!» - призвал заместитель председателя КХП-БНФ Юрий Беленький.

«Люди обмануты пропагандой. Идите к людям, призывайте участвовать в таких мероприятиях! Можно было бы много говорить о событиях Слуцкого вооруженного восстания и о почитание героев. Но в 100 раз более важно то, что эти люди пожертвовали своим свободным временем, проехались в этот ненастный день по всем этим местам и засвидетельствовали на местах свое уважение», - добавил политик.

97 лет назад на Случчине вспыхнуло антибольшевистское восстание, участники которого выступили за идеалы независимой Беларуси.