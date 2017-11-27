15-летний школьник запускает производство 3D-принтеров в Беларуси 35 27.11.2017, 10:26

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Данила Елисеев с шести лет занимается радиоэлектроникой.

Данила Елисеев — выпускник Школы предпринимательства для подростков TeenGuru. Ему 15 лет, из них 9 он занимается радиоэлектроникой, пишет bel.biz. Парень начинал с конструктора «Знаток», позже стал разбирать сломанные бытовые приборы и делать из них что-то свое: блок питания для зарядного устройства, микроконтроллеры. А сейчас Данила планирует наладить массовое производство недорогих и качественных 3D-принтеров D3D. В этом ему помогает бизнесмен Олег Хусаенов, CEO Зубр Капитал.

«А смогу ли я сделать 3D-принтер?»

Спросил сам себя Данила, когда разбирать старую технику и выпаивать из не детали наскучило. Он стал конструировать свои приборы, для которых понадобились корпуса. Их приходилось выпиливать из фанеры в кабинете труда, но это было долго и сложно, а без точных станков не всегда получалось с первого раза выдержать нужные размеры.

«Тогда я увидел у отца на работе 3D-принтер, но его стоимость меня неприятно удивила — 2000 долларов. Для меня — неподъемная сумма. И я решил попробовать сделать 3D-принтер сам. Мне даже стало интересно, смогу ли я сделать такой сложный прибор своими руками», — рассказывает Данила.

Инструкции и советы по сборке изобретатель находил форумах вроде 3DToday, но он сразу решил, что это не будет собранный по чужим чертежам принтер. Данила изучил основные варианты «самосборных» устройств и решил взять из каждого самое удачное решение.

Особенности D3D

Принтер Данилы не стал просто суммой преимуществ техники конкурентов. Юный инженер решил главную головную боль адептов 3D-печати — замену всей платы из-за одного сгоревшего драйвера. Часто производители специально собирают на одной плате все элементы, и при этом они не подлежат замене. Данила использует модульные решения: если один элемент вышел из строя, его можно поменять, не трогая остальную электронику.

Запчасти по доступной цене всегда можно купить в китайских интернет-магазинах, будь то транзистор, шлейф от мотора или печатающая «голова».

«А те запчасти для принтера, которые можно напечатать на этом же принтере, мы сами будет предлагать покупателям. Например, экструдер. Люди по неосторожности нередко ломают его, прилагая слишком большое усилие. Мое устройство можно будет легко починить при необходимости, это будет почти open source принтер, — рассказывает автор проекта.

Мой принтер отличается и корпусом — он здесь фанерный, а не пластиковый, как практически у всех конкурентов. Фанера толщиной в 6 мм оказывается прочнее, легче и дешевле пластика».

Как работает принтер

Принцип работы такой же, как и в других рыночных вариантах: модель для печати загружается с флешки, принтер нагревается и печатает предмет. Основной объем энергии тратится как раз на разогрев: после этого устройство поддерживает температуру по принципу термопота.

В принтерах Данилы открытая платформа, т.е. камеры для печати, в которой поддерживается стабильная температура, нет. Большинство принтеров с открытой платформой ограничены в выборе нитей для печати — из-за перепада температур нужно использовать только термостойкие пластики. Но Данила этот вопрос решил:

«В моем принтере платформа подогревается, максимум до 150°. Поэтому нет сильных перепадов температуры и усадки изделия. Принтер может печатать разными видами пластиков, кроме поликарбоната и FLEX’а».

Печатающая «голова» в принтере Данилы передвигается по осям Z и X — вверх-вниз, вправо-влево. А платформа с нагревающимся столом движется вперед-назад, по оси Y. В следующей модели, D3D Pro, платформа станет больше, появится возможность печатать тремя цветами. Печатное сопло останется одно, но в него можно будет одновременно подавать разноцветный пластик одного вида.

3D-печать + ЧПУ-станок + лазерный гравер

Простой 3D-принтер для детей и кружков робототехники Данила уже собрал, а сейчас работает над комплексным универсальным решением. Оно будет включать в себя сразу три модуля: принтер, ЧПУ-установку и лазерный гравер.

Этот прибор будет особенно полезен стартапам и hardware-компаниям: прототип можно будет напечатать на принтере, не заказывая его на заводе. Фабричное изготовление — это долго и дорого, ведь минимальный заказ в этом случае стартует от сотни деталей. А если напечатать нужно металлом, то один только запуск «металлического» 3D-принтера стоит 50 евро. А еще работа и расходные материалы. Несколько напечатанных металлических деталей могут обойтись вам по цене как целый 3D-принтер.

Развитие проекта

Со своим принтером Данила участвует в проекте «Мой бизнес» на ОНТ. На проект «Мой бизнес» Данила пришел с идеей создания массового производства белорусских 3D-принтеров, о которых мы рассказали выше. Ментор Олег Хусаенов сумел взглянуть на этот бизнес с другой стороны: на рынке профессиональной 3D-печати довольно высокая конкуренция, и есть опытные игроки, которые много лет удерживают свои позиции.

Ментор его команда предложили новый формат для проекта, более простой в реализации и понятный юному предпринимателю Даниле – создание 3D-принтера конструктора для подростков.

«У такого продукта есть много преимуществ. Это отличный подарок для подростка. Ведь собирать свой 3D-принтер — занятие увлекательное. К тому же вы получаете полноценное устройство, на котором после сможете печатать 3D-модели”, — отмечает Данила.

Отзывы первых покупателей подтверждают: 3D-принтер, который удалось создать при менторской поддержке Зубр Капитал, — отличный способ объединить родителей и подростков за сборкой принтера-конструктора. Конечная стоимость такого принтера будет доступной - не более 200 USD.

Беларусский рынок, по словам Данилы, пока относительно свободен — у нас есть всего три компании, производящие 3D-принтеры. Для сравнения, в России бытовые принтеры для 3D-печати выпускает более 100 компаний.

«Я старался сделать очень качественный прибор. Принтеры такого же размера и стоимости, которые продаются на рынке, не будут печатать так же точно и качественно. Мы сможем конкурировать с ними по цене, предлагая при этом лучшее качество. К тому же сегменты, в которые целится D3D — стартапы, школы и университеты — пока незаняты», — рассуждает Данила Елисеев.