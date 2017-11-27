Из-за вулкана на Бали застряли десятки тысяч туристов 27.11.2017, 10:40

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Фото: Reuters

Полеты остановлены из-за вулканического пепла после извержения вулкана Агунг.

Работа аэропорта на острове Бали приостановлена почти на сутки из-за активности вулкана Агунг.

В результате отменены более 440 авиарейсов, на острове застряли около 60 тысяч туристов, сообщают СМИ.

Полеты приостановлены из-за распространения вулканического пепла после извержения вулкана Агунг. В регионе объявлено «красное предупреждение». Оно означает, что извержение неминуемо или же что извержение с большим выбросом вулканического пепла в атмосферу уже происходит.

В понедельник, 27 ноября, уровень угрозы повышен до максимальной. Отмечается, что столбы пепла поднимались на высоту до 3,4 км. Все еще есть вероятность мощного извержения. К вулкану запрещено приближаться на расстояние ближе 8−10 км, сообщили в Агентстве по предотвращению стихийных бедствий.

Уже около 40 тысяч местных жителей, чьи дома находятся вблизи вулкана, были эвакуированы, еще около 100 тысяч человек собираются эвакуировать из-за извержения вулкана Агунг. Об этом сообщило в понедельник агентство AFP со ссылкой на представителей ведомства по чрезвычайным ситуациям Индонезии.

Предыдущее извержение вулкана Агунг было в 1963 году, что привело к многочисленным жертвам — тогда погибло около 1000 человек. Всего в регионе 130 действующих вулканов.