Ребятам, начиная с Лукашенко, надо уйти всем в отставку 41 27.11.2017, 10:47

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Власть уже отыграла свой «полонез Огинского».

Руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заико рассказал в интервью «Белгазете» о перспективах приватизации в Беларуси и возможного неравенства среди граждан:

– Чтобы создать часы, нужно быть инженером. В Беларуси же нынче сплошные юристы-аферисты-кэгэбисты — всего три профессии. Это плохо. Стране нужны инженеры. В этом колоссальная ошибка нынешних элит. Это и посадило на кризисные процессы, в которых сегодня мы находимся.

Александр Лукашенко, не будучи, скажем, аспирантом кафедры экономической теории университета, не мог думать, что для создания рынка, рыночной экономики требуются десятки тысяч обособленных, независимых товаропроизводителей со своим финансовым и промышленным капиталом, которые действуют в соответствии со своими интересами, ориентируясь только на рыночные механизмы. Это колоссальное море субъектов было сделано в Китае.

Китайцы просто взяли и раздвинули пространство развития человеческого драйва — каждый человек получил возможность создавать свой бизнес: парикмахерскую, мастерскую, частную фирму. То есть они создали пространство для реализации потенциала всех людей. Принципиальная ошибка Лукашенко в том, что он не дал этот шанс всем: свой участок земли, построить свой дом. Что сейчас обсуждает правительство? Мне показали запросы депутатов. Они спрашивают, как субсидировать несчастные квартиры в бетонных блоках.

Предприниматели начнут расти, у них будет идти процесс концентрации, централизации капитала. Они будут вырастать в средние и большие предприятия. На этой фазе государственные, тупые и глупые предприятия перейдут в руки этих людей, которые начинали с нуля, сделав себя сами. Я считаю, что если приватизацию объявить сегодня, собственность захватят чиновники, любители чужого.

Если бизнес поднялся, все — чиновники, Лукашенко, премьер-министр — должны стимулировать развитие собственного национального бизнеса. Сначала мелкого, потом среднего, затем крупного. Просто благодарить их. Приносить им цветы. И подарки на Новый год.

Еще Наполеон говорил: народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую. Свой бизнес мы загубили. На его место пришел иностранный — из Литвы, России, Эстонии. В правительстве только говорят о патриотизме. Хоть бы соображали, что ли.

Если по-научному, ребятам, начиная с Лукашенко, надо уйти всем в отставку. Ребята, вы сыграли свой полонез Огинского. Играли вы без партитуры, меняя тональности. Им не нужно самосовершенствоваться, надо просто уйти. Я придерживаюсь мнения, что если человек не смог чего-то сделать, то ему надо просто уйти, отдохнуть. Надо отпустить наших ребят с благодарностью. Нужна смена команды. Нужны новые люди, новые идеи, новые ценности.

Первый способ поменять команду — литовско-латвийский. Они брали себе президентов из-за рубежа.

Нам надо убрать эту странную, устаревшую и плохую формулу как президентская страна. Сделать страну парламентской, где премьер-министр назначается на 5 лет профессионально.

Кадры надо готовить, причем брать не из номенклатуры — там у всех головной мозг уже устроен по принципу декадно-шаговой станции. И брать людей надо не с линеарным мышлением, а с матричным. Человек с таким мышлением в любой ситуации может строить матрицы, которые будут согласовываться, пересекаться, адаптироваться друг с другом. Тогда деятельность человека будет многогранной, так сказать, стерео, а не плоскостной — логически вроде бы увязанной, но бестолковой, бездумной и абсолютно тупиковой.

Если широкой массе населения будет предоставлен шанс участвовать в рыночной экономике, доходы начнут расти в неожиданных позициях. Это может быть малый и средний бизнес. Будут расти доходы средней части, будет формироваться средний класс. Это очень важно. Когда повысятся доходы среднего класса, можно будет сделать более эффективной социальную политику… Что касается сверхвысоких доходов, то с ними легко расправиться. С этим прекрасно справятся молодые красивые длинноногие девушки.