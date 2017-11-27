Как призывник из Житковичей выиграл суд у военкомата и не пошел в армию 12 27.11.2017, 11:17

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После победы в суде Виктор Ряполов собирается отсудить у военных компенсацию за нанесенный ему моральный ущерб.

23 ноября стало известно, что судом «Житковичского района уголовное дело в отношении Р. прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от предъявленного обвинения». Об этом «Радыё Свабода» сообщила пресс-секретарь гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Р. - житель Гомеля Виктор Ряполов. Его обвиняли в уклонении от службы в армии, Житковичский военкомат пытался таким образом привлечь его к ответственности.

«Я же не первый раз сужуся с ними. Первый суд прошел в 2015 году, тогда проиграл, мне дали штраф, - говорит Виктор. - А теперь вот как сложилось. Но это не конец. Получу на руки решение суда, сам обращусь с заявлением. Хочу, чтобы мне компенсировали моральный ущерб».

Виктору Ряполову 25 лет, после школы пошел учиться в университет, отучился 4 года. Сейчас занимается устанавливанием подвесных потолков. Женился, живет в Гомеле, но регистрация остается Житковичской. Туда же его «таскают» в военкомат.

«Они ко мне имеют особое отношение. Давно мы ссоримся, - говорит Виктор. - Повестки мне неправильно присылали постоянно. По закону нужно за три дня, а в них написано - явиться завтра. Я им откровенно говорил, что повестки неправильно оформлены, поэтому никуда не пойду».

После того как Виктор выиграл суд за неявку по повестке, между ним и Житковичским военкоматом почти на два года установилось относительное перемирие. Продолжалось оно до начала осени 2017 года, когда конфликт дошел до стадии уголовного дела. Весной на районной медкомиссии неожиданно оказалось, что плоскостопие 2 степени, диагностированное у призывника несколько лет назад, вдруг превратилась в плоскостопие 1 степени. А значит, Виктора можно забирать в армию.

«Я поехал в Гомель, прошел обследование, оно показало, что у меня уже 3 степень, а никак не 1-ая, - говорит Виктор. - Понимаете, это вообще невозможно, чтобы плоскостопие улучшалось. Оно только ухудшаться может ».

Затем негодность Виктора Ряполова до прохождения военной службы признала областная призывная комиссия. Ради этого пришлось писать жалобу, но в итоге у Виктора обнаружили еще ряд заболеваний и признали негодным к службе. Правда, это не повлияло на районный военкомат. Дело о неявке на призывной пункт пошло в суд, назначили дату рассмотрения. Призывник говорит, что был приятно удивлен поведением судьи.

«Он действительно хотел во всем разобраться. Изучал медицинские документы, задавал много вопросов. Было заметно, что судьи не все равно», - говорит парень.

Заседание закончилось неожиданно. Прокурор сам отказался от обвинения, судья постановил дело прекратить.

«Его и начинать не надо было. Все документы о непригодности к прохождению службы в армии были мной представлены. Думаю, это исключительно предвзятость военкомата», - говорит Виктор.

И обещает сам пойти в наступление - обратиться в суд с иском на военкомат Житковичей и потребовать компенсации расходов и понесенного морального вреда.

«Пусть отвечают за свои действия. Такое надо пресекать обязательно», - говорит призывник.

В Житковичском военкомате историю отношений с непокоренным призывником не комментируют, ссылаясь на то, что нет текста решения суда.