Брестчанка объехала на велосипеде 300 замков во Франции 3 27.11.2017, 10:58

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Велотрип белорусской путешественницы растянулся на 750 километров.

Брестчанка Ирина Богданович проехала по Франции на велосипеде 750 километров

О встретившихся по дороге бесчисленных замках, французском вине и велоинфраструктуре путешественница рассказала «БГ»:

Это уже не первый велотрип нашей землячки за границей, а восьмой по счету. В прошлом году она проехала 600 км испано-португальским путем Камино де Сантьяго.

Когда-то я услышала фразу, которую считаю гениальной: «Жизнь человека в путешествиях становится длиннее». Естественно, в сутках не становится на час больше, но в путешествии с человеком происходит столько разных событий и он получает столько эмоций, сколько в обычной жизни он не получит и за месяц. Вот в этом, на мой взгляд, и есть удлинение жизни.

Я заметила, что большие велосипедные путешествия по разным странам для меня такая же жизненная необходимость, как сон, еда и отдых. И хотя бы раз в год я стремлюсь такой вояж совершить. Большое велопутешествие для меня — это когда необходимо проехать на велосипеде 600 и более км. Когда передвигаешься на велосипеде, видишь то, что никогда не увидишь из окна автобуса или автомобиля, — жизнь людей, а не только туристические объекты.

В этом году в середине сентября я колесила по Франции. Состав группы можно вполне назвать интернациональным: в основном поляки, но кроме меня была еще одна супружеская пара из Беларуси и мужчина из Канады. Всего нас было 29 человек: 28 велосипедистов и водитель машины сопровождения. Для такой большой группы она обязательна на случай поломки велосипеда или, не дай бог, какого-то ЧП, для подвоза основного багажа. Да и в машине всегда был запас питьевой воды и еды на всякий случай.

Во Франции мы были 10 дней, 7 из них — это были велоэтапы. На велосипедах по дорогам Франции наша группа проехала около 750 км. Каждый день был по-своему трудный, но и по-своему счастливый.

От кассуле пошел отсчет того, что в этой поездке я сделала впервые в жизни.

Пока наши велосипеды ехали в разобранном виде к месту старта, мы прилетели самолетом в Тулузу. У нас было два дня до начала велопутешествия. В Тулузе мы были полдня: погуляли по историческому центру города и продегустировали французское вино и блюда местной кухни. По рекомендации официанта я заказала кассуле. Это тушеная фасоль с мясом утки, его готовят и подают в глиняном горшочке. Кстати, утка во Франции очень популярна, блюда из нее есть в любом ресторане, как у нас из курицы.

От кассуле пошел отсчет того, что в этой поездке я сделала впервые в жизни. Например, впервые я ездила на скоростных поездах. Максимальная скорость нашего достигала 303 км/ч. Внутри вагона это никак не ощущается, не трясет, не дребезжит, не слышно стука колес, только за окном картинки пейзажа мелькают.

Также впервые я лицезрела множество виноградников и попробовала прямо с куста различные сорта этих ягод. Увидела, какими машинами собирается этот виноград, и попробовала много разных сортов французских вин. Любовалась здоровенными платанами, которым почти 1 000 лет. В каждой поездке бывает что-то исключительное, что делаешь в первый раз, и это надолго остается в памяти.

После Тулузы мы поехали в величайшую святыню Франции, в город Лурд, который лежит в долине маленькой речки в предгорьях Пиренеев. Это один из самых посещаемых городов Европы. Каждый день сюда приезжают тысячи паломников с верой в исцеление или помощь.

В середине XIX века 14-летней девочке Бернадетт, дочери местного мельника, 18 раз явилась женщина в белой одежде — Дева Мария. Но, кроме Бернадетт, ее никто не видел. Разумеется, девочке сначала никто не верил, но однажды в пещере на том месте, где девочке виделась Дева Мария, появился источник, вода которого излечивала разные людские недуги. Над этой пещерой на скале построен храм Нотр-Дам-де-Лурд.

Описать красоту этого места очень сложно, это надо увидеть, прочувствовать и пропустить через себя. Мы были на ночном богослужениии. В такой большой процессии я участвовала впервые. Мы шли со свечами в руках — живая река из десятков тысяч огней, слушали молитвы на разных языках и пели Ave Maria. Потом наступила тишина, и каждый молился на своем родном языке.

Во Франции я была во второй раз. Первый мой визит туда случился два года назад. Как раз перед Рождеством. Тогда мы с сыном посетили Париж. В этот раз в нашем маршруте не было французской столицы, но были другие интересные города.

На велосипедах мы стартовали из старинного города Тур, расположенного на месте слияния рек Луары и Шер. Жемчужиной этого города, на мой взгляд, является кафедральный собор Сен-Гатьен, строительство которого велось почти 300 лет. Когда смотришь на эту красоту в камне, даешься диву, как в средние века инженеры, у которых не было даже калькулятора, смогли это все рассчитать, придумать и сделать. Невероятно!

Велопутешественница Ирина Богданович на фоне одного из самых посещаемых замков Луары во Франции под названием Шанонсо

За четыре дня мы проехали по берегам реки Луары туда и обратно более 300 км. Она знаменита своими замками. На берегах реки и ее притоков их стоит около 300. Примерно четвертая часть открыта для посещения. Конечно, мы не в силах были объехать все, но самые красивые замки французских королей XV-XVI веков, построенные в эпоху Ренессанса, мы посмотрели.

Вторым городом, куда мы прикатили на своих двух колесах, стал Амбуаз с 15-вековой историей, где мы увидели первые два средневековых замка: Кло-Люсе, где провел свои последние три года жизни знаменитый Леонардо да Винчи, и королевский Амбуаз, где его похоронили.

Еще один замок, к которому пролег наш путь, называется Шамбор. Он принадлежал французскому правителю Франциску I. Это одна из самых великолепных королевских резиденций в долине реки Луары. Предполагают, что к его проектированию причастен Леонардо да Винчи. Замок огромный. В нем более 400 залов, множество лестниц. А высота примерно с нашу 20-этажку.Многовековой платан (дерево)После увиденных красот казалось, что мы не будем так удивляться следующему замку. А вот и нет. Удивлялись, да еще как! Замок Шенонсо построен на Луаре как мост. Владели им поочередно французские короли, их жены и возлюбленные. И здесь закатывала свои знаменитые пиры сладострастия Катерина Медичи.

Каждый из замков уникален. Например, Вилландри выделяется своим садом-огородом. Он состоит из 9 одинаковых квадратов с фонтанами, беседками и цветочными клумбами. Но эти квадраты засажены не только цветами, здесь геометрическим рисунком высажены овощи и приправы. Увидев всю эту красоту, так и хочется разбить такой же сад-огород на дачном участке.

Мы ехали по навигаторам, установленным на опцию «велосипед». Иногда гаджет нас вел полевыми дорогами, иногда лесными, через виноградники. Очень много километров мы проехали по шикарным велодорожкам, проложенным из города в город в живописных местах. Но, даже будучи на велодорожке, необходимо помнить о мерах безопасности — мы всегда ехали в веложилетах и в велошлемах.

В этой поездке был случай, когда каска реально спасла жизнь парню. В первый же день из-за неполадки в велосипеде он перелетел через руль и ударился головой о камень. Каска проломилась, но удар выдержала. Самое интересное, что парень никогда не ездил в велошлеме, купил его исключительно по требованию организаторов поездки и надел первый раз в жизни.

Мы ехали по дорогам долины Луары и были счастливы оттого, что по этим же самым дорогам проходят этапы знаменитой на весь мир велогонки «Тур де Франс».

Я ждала, когда же увижу костел, который всегда стоит на самом высоком месте.

Из региона замков и виноделия наш путь лежал на север в Нормандию — центр французского сыроделия и мясомолочного производства. Вокруг нас были зеленые луга с бесчисленными стадами коров и овец. Началась очень холмистая местность — Армориканская возвышенность. Стало дождливо и холодно. Каждый городок, который мы проезжали, стоял на холме. И каждый раз, крутя педали вверх и петляя по старинным узким и кривым улочкам, я ждала, когда же увижу костел, который по традиции всегда стоит на самом высоком месте. А это значит, что скоро этот мучительный подъем закончится и мой велосипед с легкостью помчится вниз.

Конечной точкой нашего путешествия стал остров Мон-Сен-Мишель, расположенный в проливе Ла-Манш у берегов Нормандии. Это крепость-монастырь бенедиктинского аббатства. Сам город на острове начинает свою историю с начала VIII века, а аббатство — с XI. На абсолютно плоской поверхности вдруг возвышается конусовидная скала, на которой расположен средневековой город. Скала высокая, мы ее увидели уже километров за 8 до подъезда. И чем ближе мы подъезжали, тем величественнее она выглядела.

С материком остров соединен огромной дамбой и мостом, по которому ездят бесплатные электробусы и подвозят туристов. Много путешественников идет пешком. На роликах и велосипедах проезд запрещен, и своих железных коней мы оставили на велопарковке около моста. Это место уникально тем, что раз в сутки остров превращается в полуостров благодаря отливам и приливам океана. Здесь, кстати, самый высокий — более 14 м — прилив в Европе. И он очень быстрый — более 6 км/ч.

Мы были здесь во время отлива и видели, как много людей гуляет по илистому дну. Главное — успеть вернуться до начала прилива, потому что вода прибывает так быстро, что если уйти далеко, то можно не успеть добежать до берега.

На утро десятого дня пребывания во Франции мы упаковали наши велосипеды, и по дороге в аэропорт Бове наш автобус сделал небольшой крюк и привез нас на самый знаменитый нормандский пляж около городка Пуант-дю-Ок, где в июне 1944 года высадились войска союзников.

Вот такое удивительное, очень насыщенное событиями путешествие у меня получилось в этом году. Мой маленький «Тур де Франс».