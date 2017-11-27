Названа самая посещаемая команда чемпионата Беларуси по футболу 5 27.11.2017, 11:09

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Фото: tut.by

Борисовское БАТЭ заняло второе место.

Брестское «Динамо» стало самой посещаемой командой сезона-2017 в чемпионате Беларуси.

В среднем домашние встречи команды Владимира Журавеля собирали 5289 зрителей. На втором месте БАТЭ – 4948, на третьем «Гомель» – 3579, пишет «Трибуна».

Наименьший интерес вызывали игры «Нафтана» – 342, «Ислочи» – 458 и «Минска» – 707.

Средняя посещаемость всех матчей с начала чемпионата составила 2017 болельщиков.