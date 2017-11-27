«С безработных брать деньги? Даже в Бангладеш, где живет 170 миллионов, до такого не додумались» 16 27.11.2017, 11:34

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Международное сообщество интересует протестная ситуация в Беларуси.

25 и 26 ноября в Силькеборге (Дания) проходила международная конференция солидарности профсоюзов под эгидой датского профсоюза Fagligt fælles forbund (3F).

В ходе двухдневной встречи профсоюзники Беларуси, Бангладеш, Дании, Гондураса, Никарагуа, Непала и Шри-Ланки делились новостями о ситуации с правами работников в своих странах, пишет praca-by.info.

В конференции приняло участие более 100 человек со всего мира. Гости увидели, в каких условиях работают профсоюзы в развивающихся странах.

От Беларуси в конференции участвовал Андрей Стрижак, зам.пред. Гомельского профкома:

– Бытует скептическое отношение к международным конференциям: мол, нет никакой пользы от них. Но на этой конференции на белорусскую профильную панель собралась треть всей конференции! Датчан интересует протестная ситуация в Беларуси, уголовное дело против профсоюза РЭП и нарушения трудовых прав. Удалось не только донести до зарубежных коллег информацию о нарушениях, но и инициировать кампанию солидарности с профактивистами из Бобруйска Галиной Лазаревой и Алексеем Трофимовым, которых 30 ноября будут судить за участие в пикете в День борьбы за достойный труд.

Андрей Стрижак выразил удивление тем, что в датском профсоюзе 3F есть специальная группа солидарности с Беларусью:

– Это десяток человек из разных регионов Дании, которые пытаются разобраться в нашей ситуации. Они все знают про протесты, уголовное дело, отсидки и массовые репрессии. Это рабочие, которым интересна тема Беларуси и которые все время ищут возможности помочь своим коллегам из белорусских профсоюзов. Сейчас более активны группы солидарности с Латинской Америкой, Украиной и Юго-Восточной Азией, но у нас в планах серьезная активизация совместной работы.

Некоторые явления белорусской социально-политической жизни удивляли представителей стран третьего мира:

– Например, декрет № 18. Ну, и декрет № 3 у всех вызывает «восторг». Как это: брать деньги с безработных? Откуда у безработного деньги? Даже в Бангладеш, где живет 170 миллионов человек и в где ситуация аховая, до такого никто не додумался, - рассказал Андрей Стрижак.