Владимир Орлов: Десять тысяч героев противостояли целой большевистской армии 2 27.11.2017, 11:50

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Сегодня белорусы вспоминают участников Слуцкого вооруженного восстания.

Известный белорусский писатель и историк Владимир Орлов рассказал, как повлияло на историю Беларуси Слуцкое вооруженное восстание:

- Слуцкое восстание - одно из самых важных событий в истории Беларуси. Это событие опровергает миф, что идеи независимости Беларуси, идеи БНР, не поддерживались простым народом. До 1925 году в Беларуси произошло около 500 восстаний против большевиков.

Cлуцкое вооруженное восстание - самое массовое из подобных восстаний.

Десять тысяч случчан показали превосходную самоорганизацию, героизм. Им противостояла целая большевистская армия.

Напомним, 27 ноября белорусская демократическая общественность отмечает День Героев. Это неофициальный национальный праздник, годовщина антибольшевистского восстания 1920 года, вошедшего в историю под названием Слуцкое вооруженное восстание.

27 ноября 1920 года начались боевые действия между Слуцкими полками Белорусской Народной Республики и частями Красной армии.