Израиль создал супер-танк

Израиль создал супер-танк21
- 27.11.2017, 12:03
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Новая «Меркава» способна поражать цели первым выстрелом без участия экипажа.
Новый танк Меркава Mк-IVM «Барак» способен поражать цели первым выстрелом и открывать огонь без участия экипажа. Об этом рассказал портал «Вести Израиля».
Последние боевые действия ЦАХАЛ во второй Ливанской войне и двух операциях в Газе показали, что танки довольно уязвимы на поле боя. Поэтому появилась необходимость создать новую боевую машину, способную доминировать в сражении.
Возглавляющий разработчиков бригадный генерал Барух Мацлиах сказал: «Я мечтаю, что в тот день, когда возникнет потребность в танках, машины нового поколения решат исход войны».
Мацлиах назвал новый танк 70-тонным чудовищем, экипаж которого составляют четверо солдат и робот. Искусственный интеллект способен обнаруживать цель, предупреждать, советовать, анализировать и наводить на цель приятным женским голосом (разработчики выяснили, что говорящий мужским голосом робот воспринимается как полноценный член экипажа, а это бойцам мешает).
Новый танк разработан на базе машины «Меркава-IVМ» («М» означает, что танк оснащается системой активной защиты «Ветровка», «Меиль-руах»). «Барак» оснащен 46 компьютерами и десятками датчиков, превращающими его в смертоносную цифровую систему, способную поражать 90% целей первым снарядом.
Отдельный компьютер в танке отвечает за целеуказание, он собирает данные с остальных компьютеров танка и предоставляет командиру экипажа нужную информацию, включая видео. Процесс поиска цели и стрельбы происходит за секунды, командир не только получает достоверные данные, но ему также предлагают план действий.
Учитывая, что снаряд летит быстрее ракеты, расчет ПТУР будет уничтожен до того, как покинет позиции. Саму ракету перехватит «Ветровка».
Еще специально для командира танка разработали новый шлем, такой, как у пилотов современных истребителей типа F-35. Когда командир поворачивает голову, он видит перед глазами на экране то, что происходит вокруг, и получает информацию для принятия решения.
Главное изменение, которое привнесет «Барак» в бронетанковые войска, — это изменение расположения экипажа. Больше нет войны в башне, военнослужащие спрятаны и максимально защищены. Крышка люка башни не поднимается, танкисты, как подводники, просматривают поле боя в перископ.