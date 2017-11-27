Израиль создал супер-танк 21 27.11.2017, 12:03

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Фото пресс-службы ЦАХАЛа

Новая «Меркава» способна поражать цели первым выстрелом без участия экипажа.

Новый танк Меркава Mк-IVM «Барак» способен поражать цели первым выстрелом и открывать огонь без участия экипажа. Об этом рассказал портал «Вести Израиля».

Последние боевые действия ЦАХАЛ во второй Ливанской войне и двух операциях в Газе показали, что танки довольно уязвимы на поле боя. Поэтому появилась необходимость создать новую боевую машину, способную доминировать в сражении.

Возглавляющий разработчиков бригадный генерал Барух Мацлиах сказал: «Я мечтаю, что в тот день, когда возникнет потребность в танках, машины нового поколения решат исход войны».

Фото: EPA

Мацлиах назвал новый танк 70-тонным чудовищем, экипаж которого составляют четверо солдат и робот. Искусственный интеллект способен обнаруживать цель, предупреждать, советовать, анализировать и наводить на цель приятным женским голосом (разработчики выяснили, что говорящий мужским голосом робот воспринимается как полноценный член экипажа, а это бойцам мешает).

Новый танк разработан на базе машины «Меркава-IVМ» («М» означает, что танк оснащается системой активной защиты «Ветровка», «Меиль-руах»). «Барак» оснащен 46 компьютерами и десятками датчиков, превращающими его в смертоносную цифровую систему, способную поражать 90% целей первым снарядом.

Отдельный компьютер в танке отвечает за целеуказание, он собирает данные с остальных компьютеров танка и предоставляет командиру экипажа нужную информацию, включая видео. Процесс поиска цели и стрельбы происходит за секунды, командир не только получает достоверные данные, но ему также предлагают план действий.

Фото: EPA

Учитывая, что снаряд летит быстрее ракеты, расчет ПТУР будет уничтожен до того, как покинет позиции. Саму ракету перехватит «Ветровка».

Еще специально для командира танка разработали новый шлем, такой, как у пилотов современных истребителей типа F-35. Когда командир поворачивает голову, он видит перед глазами на экране то, что происходит вокруг, и получает информацию для принятия решения.

Фото: EPA

Главное изменение, которое привнесет «Барак» в бронетанковые войска, — это изменение расположения экипажа. Больше нет войны в башне, военнослужащие спрятаны и максимально защищены. Крышка люка башни не поднимается, танкисты, как подводники, просматривают поле боя в перископ.