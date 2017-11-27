Водитель автобуса из Барановичей: Ползарплаты — на продукты 12 27.11.2017, 12:01

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Водитель автопарка рассказал о своих доходах и расходах.

Водитель Барановичского автопарка рассказал Intex-press, почему редко покупает одежду и обувь, отчего проходит мимо акционных продуктов и на что копит деньги:

- В автобусный парк я устроился пять лет назад, причем это уже мой второй опыт работы здесь. Когда-то уволился из автопарка и устроился водителем в частную фирму, но потом решил вернуться обратно.

Профессия водителя автобуса тяжелая, а кроме того – ответственная: людей перевозишь. График работы «плавающий»: шесть дней работаю в первую смену, потом два выходных и шесть дней во вторую смену. Физически сложно из-за постоянных недосыпаний: к первой смене приходится вставать в 2.45, со второй смены приходишь в 1.30 ночи. Отоспаться утром после второй смены удается не всегда. У нас с женой двое детей. Супруга, конечно, старается детей увести в другую комнату, но они все равно ко мне прокрадываются. Заберутся в кровать и пальчиками открывают мне глаза: «Пошли, папа, играть». Как им откажешь?

Ползарплаты – на продукты

На чем не экономим, так это на питании. Детям нужно расти и развиваться, нам с женой нужно их «поднять», а для этого всем необходимо питаться полноценно. Поэтому внушительная часть зарплаты, а если быть точным – половина, уходит на покупку продуктов.

Мясо, рыба, свежие фрукты, овощи, молочные продукты, соки – постоянно в нашем меню.

Дети очень любят йогурты и детские фруктовые пюре, покупаем либо одно, либо другое каждый день. Продукты берем преимущественно белорусского производства. Очень редко «ведемся» на акции и скидки в продовольственных магазинах – ценник снижается, как правило, на товар, у которого срок годности скоро заканчивается. Мы же любим, чтобы продукты были свежими.

Овощи в основном привозим из деревни, где живет моя бабушка. На рынке огурцы, помидоры и зелень покупаем только в начале лета, когда свое еще не выросло, а свежих овощей уже хочется. Картошка тоже своя, иногда можем купить 1–2 килограмма, когда из деревни привезти нет времени.

Никогда не покупаем полуфабрикаты, жена всегда готовит сама. Тем более что времени на это у нее достаточно: она сейчас находится в декретном отпуске с нашей младшей дочкой.

Свой гардероб обновляем по мере надобности

Обязательные платежи – коммуналка, мобильные телефоны и детский сад для старшего ребенка. За трехкомнатную квартиру, где живем вместе с родителями, пока платили чуть больше 70 рублей. Но вскоре будет больше – в зимний сезон у нас много «нагорает» электричества. По этой причине мы недавно даже телевизор из кухни убрали – смотрим тот, что в комнате стоит.

Свой гардероб мы с супругой обновляем по мере надобности. Мне на работе выдают униформу, поэтому одежду себе покупаю редко. Обувь также не приходится часто приобретать: благодаря специфике работы одних туфлей или ботинок хватает надолго. Жена пока сидит дома, обновками себя тоже не балует. Поэтому покупки мы делаем редко, но метко – выбираем только качественную одежду или обувь чаще всего белорусских производителей. И если в продуктовых магазинах полки с уцененными товарами мы обычно обходим стороной, то при выборе одежды или обуви сознательно ищем скидки и распродажи. Даже подписались на СМС-рассылки из разных магазинов, чтобы вовремя узнавать о таких акциях. Несколько раз бывало, что сообщения с заманчивыми предложениями мы получали, когда не было средств. Теперь на этот случай у нас всегда отложены деньги.

Все лучшее – детям

А вот на вещах для детей не экономим: одежду и обувь всегда покупаем только новую и хорошего качества. Бывает, что-то из вещей переходит младшей дочке по наследству от старшей. Игрушки, книжки надо – не вопрос. Конечно, всем капризам не потакаем, но стараемся покупать, если дочкам что-то очень хочется. Обязательно стараемся выбраться с детьми в развлекательные центры или детские кафе.

Ежемесячно откладываем хоть немного денег. Иногда не получается: то ребенок заболел и нужно купить лекарства (а они недешевые), то еще что-то. Деньги копим не на что-то конкретное, а просто так, на всякий случай. Если есть «НЗ», спокойнее жить.

Отдыхать мы не ездили уже больше пяти лет.