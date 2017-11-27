Минчане о новогодних приготовлениях: Все по шаблону и похоже друг на друга 16 27.11.2017, 12:20

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Коммунальным службам не хватает фантазии.

На днях «Минскреклама» показала, как украсят Минск к Новому году. Журналисты citydog.by пошли за мнением минчан на улицу.

МАРИНА

биолог

– Это настолько одинаково, трафаретно и несимпатично, что даже грустно. Я ожидала новенького, а тут не то что прошлый год, а прошлый век. Допустим, фото у выставочного центра – банально и безыдейно. Везде круги и под линейку, будто в спешке скопировали и вставили.

Я больше люблю беспорядок и хаос, поэтому хочется разнообразия. Больше разных по форме, размеру и цвету игрушек, гирлянд. А эти заборы? Почему бы их не убрать? Как в Праге, например.

ГЕННАДИЙ

студент

– Хорошо, что украшают город и пытаются создать новогоднее настроение. Плохо, что получается так себе – слишком официально, что ли. На фотографии Дворца спорта атмосферу задает только снег. Вот если бы еще шарики висели, гирлянды, больше неона. А тут одна полоска с надписью – и все.

Елки тоже не похожи на настоящие. В идеале хотелось бы видеть живые, ну или более-менее правдоподобные, но не эти конусы.

КСЕНИЯ

студентка

– В принципе, елочка со звездами еще неплоха, только мне не нравятся цвета. Но я бы добавила белого и золотистого, потому что люблю эти цвета.

Остальное – вырви глаз. Новогодние праздники же, хочется видеть больше сказки и чего-то непринужденного. Зверюшек не хватает.

АЛЕКСАНДР

бухгалтер

– Я тут ничего плохого не вижу, елочки есть – уже хорошо. Конечно, выглядит не супер, простенько и обычненько, по-колхозненькому. Можно было бы подзаморочиться, сделать интереснее.

Я бы заменил украшения, добавил серебристых, фиолетовых и синих оттенков. А гирлянды бы повесил так же, как на второй фотографии, по спирали.

ЯН

гимназист, будущий футболист

– Все нормально, кроме елки на второй справа фотографии. Там фон такой себе, я бы вообще ничего не ставил. Разве что украшения с белорусским орнаментом. Украшения под цвет флага – уже лучше и символичнее.

Елки, кстати, можно не только зеленые ставить. С теми красно-зелеными шарами хорошо бы смотрелась белая елка.

В прошлом году красивую елку поставили в Galleria (ТРЦ Galleria Minsk. – Ред.). Подобное делают в литовском Akropolis.

ВАЛЕНТИНА

архитектор

– Сильно смущает, что иллюстрации летние. Тем не менее все так обывательски, что выделить и критиковать нечего. Идеи не оригинальны. Предлагаемый хоккеист на ели у Чижовки уж больно напоминает логотип ванкуверской Олимпиады. Зелено-красное нечто – это просто ужас.

Не понимаю, реально или на фоне остальных, но мне симпатична елочка слева на втором снимке.

ВИКТОРИЯ

ученица

– Однообразно, слишком скучно. Понравились только Немига и площадь Независимости. Там много синего, который я так люблю, в отличие от красного и зеленого.

Добавить бы еще фигуры у Дворца спорта, чтобы не так пусто. А вот ромбики у Дома правительства не в тему, в отличие от деревца с красными шарами и звездочками – классно смотрится.

Вообще, очень плохо, что все по шаблону и похоже друг на друга. Могли бы подобрать под место и подчеркнуть его колорит.