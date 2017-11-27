Белорусский боец стал чемпионом мира по версии NDC 1 27.11.2017, 12:17

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25 ноября в Марселе Чингиз Аллазов завоевал титул чемпиона мира по версии NDC.

Для Чингиза Аллазова этот поединок был первым после недавно перенесенной операции: в августе ему вставляли спицы в травмированную кисть. Период восстановления затянулся дольше планируемого, и Аллазову пришлось сняться с финального боя турнира WLF против именитого тайца Ситтичая, который проходил в начале октября, пишет tut.by.

Отмена этого боя и практически четыре месяца вынужденного простоя психологически дались Чингизу очень непросто, да еще и соперник для возвращения в ринг достался действительно сложный и стойкий. Седрик Манхуф — голландский боец суринамского происхождения. Несмотря на то, что они с Чингизом ровесники (оба — 1993 года рождения), Седрик опытнее: имеет в своем активе 61 бой, а Чингиз — 52. Кому-то эти 9 поединком покажутся мелочью, но те, кто не понаслышке знаком с миром единоборств, понимают, что это большое преимущество.

Седрик Манхуф — типичный представитель знаменитой голландской школы кикбоксинга, очень жесткий и агрессивный боец, способный долгое время работать в одном темпе. За свою карьеру он боксировал на самых разных турнирах с сильнейшими спортсменами мира. Является чемпионом мира по версии Superkombat. В 2016—2017 годах активно выступает в крупном китайском промоушене планеты Kunlun Fight.

Тренируется он у знаменитого голландца Майка Пассенье. Покровительство такого матерого специалиста позволяет Седрику всегда грамотно строить тактику и подходить к поединкам в феноменальной физической форме.

Именно это можно было увидеть и в его бою с Чингизом. Обычно предпочитающий агрессивную наступательную манеру боя голландец полностью изменил привычную тактику и работал вторым номером все 15 минут поединка.

Первый раунд носил разведывательный характер: оба бойца старались максимально прощупать соперника, но Манхуф по большей части просто отходил назад и наносил минимальное количество ударов. Такая тактика соперника стала неожиданностью для белорусской стороны, но и это не помешало Чингизу оставить начальную трехминутку за собой.

Во втором раунде Манхуф продолжил работать от защиты и в какой-то момент выбранная стратегия сработала: он подловил белоруса навстречу левым боковым, и Чингизу отсчитали нокдаун. Голландец приложил все усилия, чтобы отправить соперника в нокаут, но Аллазов сумел дотерпеть до гонга.

За минутный перерыв Чингиз успел восстановиться, собраться с силами и в последующие три раунда сделал все возможное для того, чтобы одержать победу. Если голландец продолжал отступать назад, пытаясь вытянуть соперника на себя и нанести удар, то Чингиз просто не давал ему никаких возможностей сделать это. Он постоянно шел вперед, выбрасывая при этом удары ногами и не сближаясь с соперником.

Преимущество в росте и длине рычагов позволяло ему работать с дальней дистанции. Сокращать эту дистанцию и идти вперед сам Манхуф не рисковал. Третий, четвертый и пятый раунды остались за белорусом.

В итоге даже оформленный голландским бойцом нокдаун не позволил ему выиграть: слишком явным было преимущество Чингиза в остальное время. Все судьи были единодушны в своем решении: победа со счетом 48:46 и титул чемпиона мира по версии NDC достались Чингизу Аллазову.