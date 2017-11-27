Белорусы воспроизвели переправу Наполеона через Березину

Белорусы воспроизвели переправу Наполеона через Березину5
- 27.11.2017, 12:33
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В церемонии возложения цветов воинам Великой Армии принял участие посол Франции в Беларуси.
В воскресенье, 26 ноября, в Борисовском районе на левом берегу реки в честь памяти обо всех погибших в этих местах прошла реконструкция переправы Наполеона через Березину, пишет onliner.by.
В этом году исполнилось 205 лет с момента события. В мероприятии приняли участие исторические клубы Беларуси, Франции и других стран.
В церемонии возложения цветов к памятным знакам на месте переправы принял участие посол Франции в Беларуси господин Дидье Канесс.
Кроме того, на церемонии выступил баритон Оливье Эт, который исполнил музыкальные произведения наполеоновской эпохи.