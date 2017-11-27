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Белорусы воспроизвели переправу Наполеона через Березину

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  • 27.11.2017, 12:33
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Фото: Максим Малиновский

В церемонии возложения цветов воинам Великой Армии принял участие посол Франции в Беларуси.

В воскресенье, 26 ноября, в Борисовском районе на левом берегу реки в честь памяти обо всех погибших в этих местах прошла реконструкция переправы Наполеона через Березину, пишет onliner.by.

В этом году исполнилось 205 лет с момента события. В мероприятии приняли участие исторические клубы Беларуси, Франции и других стран.

В церемонии возложения цветов к памятным знакам на месте переправы принял участие посол Франции в Беларуси господин Дидье Канесс.

Кроме того, на церемонии выступил баритон Оливье Эт, который исполнил музыкальные произведения наполеоновской эпохи.


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