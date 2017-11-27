Вскрыта крупная афера в сфере ЖКХ 33 27.11.2017, 12:36

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Возбуждено более 50 уголовных дел.

В стране вскрыли преступную схему, связанную с освоением денежных ресурсов в сфере ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Подозреваемыми оказались руководители ряда госорганизаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги, а также должностные лица частных предприятий. В отношении злоумышленников возбуждено более 50 уголовных дел по фактам злоупотребления служебными полномочиями, превышения власти или служебных полномочий, взяточничества.

«Злоумышленники проводили закупки технологического оборудования по завышенной стоимости с нарушением действующего законодательства, что привело к нерациональному расходованию как бюджетных, так и собственных средств коммунальных предприятий, в связи с чем был причинен значительный ущерб государству», — сообщили в МВД.

Под уголовное преследование попали уже бывшие руководители более чем 20 организаций и предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, со всей страны.

Подозреваемые за незаконные вознаграждения принимали решения о закупках оборудования у фирм-посредников по завышенной от 3 до 10 раз стоимости. Видимость законности сделок придавала их регистрация аффилированными компаниями, предлагавшими купить такое же оборудование, но еще дороже.

— По отдельным предприятиям в настоящее время проводятся доследственные проверки, по результатам которых будет принято решение согласно уголовно-процессуальному законодательству, — сообщила старший оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП КМ МВД Вероника Посметьева.

По ее словам, с начала года в сфере ЖКХ учтено в 5,5 раза больше преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Из всех злодеяний 88,2% относятся к категории тяжких и особо тяжких. Чаще всего выявляются факты хищений путем злоупотребления служебными полномочиями (ст. 210 УК), взяточничества (ст. 430 УК), злоупотреблений служебными полномочиями (ст. 424 УК), превышения власти или служебных полномочий (ст. 426 УК), служебные подлоги (ст. 427 УК).