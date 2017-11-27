Журналист выиграл у главного тренера «Немана» два ящика пива 1 27.11.2017, 12:38

1,386

Гродненской команде не хватило 3 мячей, чтобы выиграть пари.

На подведении итогов выступления гродненской команды в сезоне 2017 года главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич вручил гродненскому журналисту Сергею Гаврицкому два ящика пива за проигрыш в споре, сообщает hrodna.life.

Дело в том, что еще перед стартом сезона Ковалевич поспорил с Гаврицким, что по итогам сезона в среднем его команда будет забивать не менее 1,5 мяча за матч, то есть 45 голов за 30 игр. Гаврицкий утверждал, что результат будет скромнее. Спор был на 2 ящика пива. В результате гродненская команда забила 42 мяча, на 3 меньше. Главный тренер «Немана» поражение признал и отдал журналисту выигрыш.

«Я очень уважаю Игоря Ковалевича, за то, что этот человек спортивный спор выполнил до конца. Он настоящий мужик и со своей командой в этом сезоне мог добиться больше, но у него еще все впереди. Когда Игорь Николаевич передавал мне выигрыш, я ему пожелал, чтобы это было его самое большое поражение», – сказал Гаврицкий.