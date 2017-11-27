Эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года 7 27.11.2017, 12:59

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Фото: Mark Kauzlarich/Bloomberg/Getty Images

Специалисты включили в список 15 гаджетов.

Эксперты издания TechRadar обнародовали рейтинг лучших смартфонов 2017 года. Список включил 15 гаджетов, лидерами среди которых стали смартфоны Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8 Plus, пишет korrespondent.net.

Тройку лидеров замкнул смратфон Google Pixel 2, отмеченный за "лучшую камеру на рынке и выдающийся дисплей".

При этом сенсационным стал тот факт, что продукция Apple не была включена в число лидеров рейтинга.

Журналисты отдали должное iPhone X за его "блестящий экран и мощную начинку", однако раскритиковали за "невероятную дороговизну".

Что касается iPhone 8 Plus, то он оказался на девятой строчке за "беспроводную зарядку, мощную батарею, устаревший дизайн и дороговизну".