Цены на квартиры в Минске установили рекорд 23 27.11.2017, 13:07

7,202

По сравнению с началом месяца рост цен на недвижимость ускорился.

За неделю, с 20 по 27 ноября 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости города Минска:

«По сравнению с началом ноября рост цен на квартиры ускорился. За прошедшую неделю индекс цен на квартиры в Минске поднялся на 0,5% и составил 1195 $/м2. Впервые с августа 2014 года изменение цен в годовом выражении оказалось равным нулю.

Еще летом эксперты ждали, что средняя цена квартир в новостройках Минска вот-вот превысит аналогичный показатель для «вторички». Однако произошло это только сейчас. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за последнюю неделю на 0,8% и составляет сейчас 1197 $/м2, что на $2 выше, чем индекс цен вторичного рынка.

Подобную ситуацию мы наблюдаем впервые с тех пор, как начали вести статистику столичного рынка жилья. В ближайшее время мы подготовим отдельный материал, посвященный этому знаковому событию.

Изменение объема предложения выглядело на прошедшей неделе следующим образом:

Всю осень предложение квартир стремительно сокращалось, однако по мере приближения к «круглой» отметке в 6000 квартир этот процесс замедлился. За неделю количество выставленных на продажу квартир сократилось на 0,4%. Максимальный отток наблюдался у 1-комнатных квартир (-1,6%), затем следовали 3-комнатные (-1,1%) и 4-комнатные квартиры (-0,2%). Лишь у квартир с двумя комнатами предложение выросло на 1,2%.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 27 ноября следующим образом:

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

1-комнатные квартиры подорожали за неделю в среднем на 0,5%, «двушки» и «трешки» — на 0,6%. Единственным сегментом с негативной ценовой динамикой стали 4-комнатные квартиры с показателем -0,1%. По итогам последнего месяца по темпам роста цен лидируют 2-комнатные квартиры (+3,1%).

Изменение цен в районах Минска на 27 ноября выглядит следующим образом:

Единственным районом, где была зафиксирована отрицательная динамика цен, стал Партизанский (-0,3%). Среди других максимальными темпами роста выделялся Ленинский район столицы (+1,0%). В большинстве остальных районов рост цен колебался от 0,3% до 0,6%.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 722 $/м2 (без изменений), Витебск – 555 $/м2 (-0,4%), Гомель – 563 $/м2 (-0,2%), Гродно – 688 $/м2 (+0,2%), Могилев – 598 $/м2 (без изменений).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и составляет 2 821 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

Средняя цена на вторичном рынке за неделю выросла на 0,3% и составляет 1480 $/м2.

Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте снизилась на 0,3% и равняется 812 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость».