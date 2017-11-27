Стало известно, какой будет погода на неделе 27.11.2017, 13:20

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ожидается незначительное похолодание, дождь и мокрый снег.

В последние дни осени погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, ожидается неустойчивая с осадками в виде мокрого снега и дождя погода. Несмотря на то, что температурный фон в ближайшие дни по сравнению с прошедшими выходными понизится, он по-прежнему будет выше климатической нормы, сообщил tut.by Белгидромет.

Во вторник, 28 ноября, малоподвижный атмосферный фронт обусловит преимущественно по восточной половине страны осадки (мокрый снег, дождь). Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог образуется гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит -4... +1°С, максимальная днем -1...+4°С.

В среду, 29 ноября, атмосферные фронты с Западной Европы вызовут на большей части территории страны осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток составит -3...+3°С, ночью по востоку при прояснениях воздух охладится до -4...6°С.

В четверг, 30 ноября, сохранится неустойчивая с осадками в виде мокрого снега и дождя погода. В отдельных районах образуется туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью -4...+2°С, максимальная днем -2...+4°С, по Гомельской области местами она повысится до +6°С.

В пятницу, 1 декабря, очередная система активных атмосферных фронтов, смещающихся с юго-запада Европы, вызовет на большей части территории нашей страны осадки (мокрый снег, дождь), ночью и утром местами ожидаются сильные осадки, которые будут сопровождаться порывистым ветром. Местами образуются туман и гололед. Температура воздуха минимальная ночью -1...+4°С, максимальная днем 0...+6°С.