Последняя баталия Путина 6 Алексей Мельников

27.11.2017, 13:29

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Алексей Мельников

Совпадение? Не думаю!

Глава российского начальства, печальник по распаду СССР – В.В. Путин заговорил о подготовке экономики России к войне. При том, что военных угроз России нет. Территориальных претензий к нашей стране нет. Нападать на нее никто не собирается. Это наша страна пришла на чужую землю убивать и убивала.

Почему же тогда В.В. Путин говорит о мобилизации экономики к войне? «Совпадение? Не думаю!».

Конечной целью провалившейся в России системы, логичным выводом из всего ее подлого бытия, может быть только война с современным миром. Первые шаги уже были сделаны (Украина, противостояние с западными странами, агрессивная вмешательство в их внутренние дела милитаризация всей общественной жизни страны). Никакого другого смысла сгнившая российская система более не имеет.

Почему так получилось?

Предложить своим гражданам нечего. Предложить миру нечего. То, что делалось в разгульные нулевые и провальные десятые привело Россию в тупик.

Итоги известны. Санкции. Нехватка капиталов. Гниение «госкомпаний». Огромное социальное расслоение. Ограбленные регионы. Привилегии правящему начальству. Отсутствие перспектив для молодежи. Бегство умов из страны. Нищенские пенсии. Открытый обман пенсионеров. Безумие правящей верхушки. Совершенно, абсолютно бедная страна. Во всем. Впереди нет просвета – будет только хуже – во всех смыслах. Это – совершенно очевидно.

Поэтому последний выход для российского начальства – загнать свой пассивный народ в стойло подготовки к войне. Они это делают шаг ща шагом, постепенно продвигаясь вперед - к своей цели.

Будет эта война в реальности или нет – не знаю. Но жить этой войной, сделать жизнь людей подготовкой к войне, основав ее на ненависти, затмив ей провалы российского начальства и всего российского общества – это будет. Как затмили Крымом провалы в середине десятых.

Если война с западным миром случится, то это будет последняя российская война – страна ее проиграет. С огромными жертвами и разрушениями. За нее заплатит каждый, живущий в России.

Опасность, однако, в том, что когда я смотрю на наших людей, то вижу, что с ними сделала подлая концлагерная советчина – перебив народу хребет, смазав рану льстивой ложью о великих победах. Нашим людям ни себя не жалко, ни своих детей. Они на все согласны. О чем они думают? Чего ждут? Существует ли вообще наш народ, как единое целое? Или это сплошная, временами агрессивная, но большую часть времени пассивная, лишенная солидарности масса, которую можно взять силой, с отколовшимися «отщепенцами»?

Что будет «спусковым крючком»? Если западные правительства заморозят деньги высшего российского начальства и его друзей, их собственность в западных странах, то последняя нить, последний смысл существования вместе с Западом для российского начальства будет потерян.

Тогда страна еще быстрее покатится в пропасть истории. Цепляясь, словно репейник, колючими скрепами, за окружающий мир, несущийся на космической скорости в будущее.

Алексей Мельников, livejournal.com