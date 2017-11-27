В Вильнюсе появится холм в честь борцов за свободу Литвы 27.11.2017, 13:58

Мемориал будет создан на Лукишкской площади.

27 ноября в здании правительства Литвы состоялась пресс-конференция, на которой было объявлено, какой мемориал появится на Лукишкской площади в Вильнюсе, сообщает delfi.lt.

"На Лукишкской площади появится мемориал Андрюса Лабашаускаса по мотивам бункера борцов за свободу и партизан - комиссия только что утвердила результаты голосования экспертов и общества! Очень радует, что большинство вильнюсцев также голосовало за идею мемориала Лабашаускаса. Я сделаю все, чтобы эта идея стала конкретным проектом и была реализована!",- написал в фейсбуке мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

По словам автора идеи, Лукишкская площадь по его замыслу будет открытым пространством, а играющие на нем или устраивающие пикники люди будут воплощать идею свободы.

"Люди на дорожках, лугах или лужайке (...) смогут устраивать пикники, играть в мяч, выгуливать собак или играть с детьми - это картинка и являет собой то, за что сражались борцы за свободу - свободное пребывание в пространстве", - сказал А. Лабашаускас, представляя проект.

Предложение скульптора и дизайнера Лабашаускаса – сформировать на площади холм, южный склон которого, ориентированный на проспект Гедиминаса, будет заканчиваться вертикальным мемориальным рельефом. Другие части холма сольются с площадью и продолжат ее лужайки и тропы, дополняя ландшафт.

Для формирования мемориальной стены Лабашаускас намерен использовать элементы напоминающие дерево - за точку отсчета автор берет стены партизанских бункеров и лес. Цель автора, сделать так, чтобы минималистический рельеф напоминал о том, кому мы должны быть благодарны за свободу.

В орнаментальной скульптурной форме будут вписаны псевдонимы партизан: Лиепа, Ажуолас, Витис, Бяржас, Дребуле и другие. В последнем этапе конкурса Минкульта и ЦСИ участвовали пять проектов.

За наиболее подходящий проект по интернету могли голосовать все жители. Результаты голосования по интернету составили 50% окончательной оценки. Цель будущего мемориала – почтить и увековечить память людей, боровшихся и погибших за свободу Литвы.