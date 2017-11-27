Как белорусы будут платить за тепло в новом году 12 27.11.2017, 13:50

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Белорусов хотят обязать платить за тепло по индивидуальным счетчикам с дорогостоящим обслуживанием.

Тем, кто приборами учета не пользуется, отопление обойдется почти в полтора раза дороже. Это позволит жильцам регулировать тепло в своих квартирах, соответственно и плату за отопление в жировках, пишет vgr.by.

Строить дома с теплосчетчиками в квартирах начали около десяти лет назад. Сейчас ими оборудованы многоэтажки почти во всей Ольшанке, в микрорайонах Вишневец-5 и -6, Девятовка-6 и -7. Однако платят по индивидуальным приборам учета пока только два дома — Белые Росы, 55 и Белые Росы, 3а. Вскоре по такой же схеме будут платить еще три дома — Болдина, 4б, Стрелковая, 11 и Кремко, 3. Мы решили выяснить, во сколько обойдется поставить поквартирный счётчик тепла, что для этого нужно и как гродненцы будут платить за отопление в следующем году.

Пользоваться счетчиками или нет, решат на собрании

Вопрос выносится на общее собрание жильцов. Решение принимается, как правило, большинством голосов. Однако есть условие — на установку счётчиков тепла в квартиры должно согласиться не менее 75 % жильцов, иначе юридически делать расчёт нельзя.

Обслуживать теплосчeтчики пока будут две организации

Сегодня в Гродно обслуживанием индивидуальных приборов учета тепла занимается только минская организация — ИУП «ИСТА Митеринг Сервис». Вскоре такую услугу будет оказывать и Гродненский центр стандартизации метрологии и сертификации. В перспективе обслуживать теплосчётчики планирует также Ленинский УЖРЭП.

Тем, у кого стоит счётчик, сумму за отопление пересчитают

Жильцы квартир с индивидуальными приборами учёта будут платить как и все, по общедомовому (или общеподъездному) счётчику. Дело в том, что плата за отопление состоит из двух сумм: первая выводится по показаниям счётчика в квартире, вторая — тепловые потери (сюда входят «минус» по теплотрассам и отопление мест общего пользования, подъездов, подвалов, чердаков). В конце отопительного сезона показания с индивидуальных счётчиков снимут, сумму пересчитают и переплаченные деньги вернут, сказала директор КУДП «Единый информационный расчётно-кассовый центр» Елена Орёл.

Помимо отопления придётся платить и за обслуживание

Кроме отопления жильцам придётся платить за обслуживание теплосчётчика (снятие показаний и контроль работы прибора) — 1,20 рубля с квартиры каждый месяц, отметил начальник сектора монтажа и обслуживания приборов учёта энергоресурсов и автоматики Гродненского центра стандартизации метрологии и сертификации Павел Давыдик. Обслуживание в столичной фирме за весь отопительный период стоит чуть больше 10 рублей, но сумма начисляется по его окончании и вписывается в жировку отдельной строкой.

Кроме того, за счёт жильцов проводится поверка счётчика. По правилам, первую поверку приборы учёта проходят через четыре года после установки, далее — каждые два года. Стоить услуга будет около 35–40 рублей, пояснил начальник сектора теплотехнических и физико-химических измерений Гродненского центра стандартизации метрологии и сертификации Виктор Романчук.

В старых домах поставить поквартирные теплосчётчики можно, но дорого

В старых домах, по мнению специалистов, установка теплосчётчика невозможна, так как разводка отопительной системы вертикальная — снизу вверх. Чтобы подвести тепло в каждую квартиру, нужно полностью переделывать систему теплоснабжения в здании. А если батареи в стенах, как в домах чешской планировки, придётся дополнительно устанавливать радиаторы и рёбра батарей, что сделает переоборудование ещё дороже, объяснил Павел Давыдик.

Сейчас установка теплосчётчика стоит от 230–260 до 500 рублей в зависимости от производителя.