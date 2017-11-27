Тымчук: Белорусский КГБ классически «спалился» 5 27.11.2017, 14:05

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Дмитрий Тымчук

«Шпионской истерикой» пытаются отвлечь внимание от более важных для белорусов вопросов.

Депутат Верховной Рады Украины, координатор группы «Информационное сопротивление» (ИС) Дмитрий Тымчук прокомментировал новый сюжет «Беларусь-1», где рассказывается о деле «украинских шпионов».

В сюжете, в частности, рассказывается, что сайт «Информационное сопротивление» — это проект Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Также в видео упоминается и имя Тымчука.

По словам Тымчука, для белорусских спецслужб наиболее неудобной в этом деле стала информация группы ИС о фальшивых документы для провокации КГБ.

«Группа ИС никогда не скрывала, что тесно сотрудничает со всеми спецслужбами Украины — против агрессора в лице РФ. Но взаимодействовать и быть чьим-то проектом – не одно и то же… Наша деятельность давно как кость поперек горла Москве, и российские провокации против нас мы уже и не считаем. Сейчас вслед за россиянами и Минск пытается нейтрализовать нас», – пишет Тымчук в «Фейсбуке».

Тымчук утверждает, что Шаройко никогда не занимался сайтом «информационное сопротивление», да и ИС специализируется на теме Донбасса, а не Беларуси.

«В деле с П.Шаройко белорусский КГБ классически «спалился», доказав, что все обвинения против украинского журналиста – фальсификация, а все «признания», выбитые из него, написаны в самом КГБ», – говорит депутат.

«Интересный момент: КГБ не оспаривает опубликованный нами документ, который по сути является планом размещения в Беларуси российских войск против Украины, а лишь рассказывает, что мы как-то там его не так «интерпретировали». А ведь это наталкивает на размышления. Такое впечатление, что всей своей истерикой по поводу группы ИС белорусский КГБ пытается отвлечь внимание от опубликованных планов по российской оккупации Беларуси», – отмечает Тымчук.

Напомним, 25 октября в Минске спецслужбы задержали корреспондента «Украинского Радио» Павла Шаройко. По версии КГБ, Шаройко создал в Беларуси «агентурную сеть из граждан Беларуси, которые за денежное вознаграждение выполняли его задания по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере». Работу Шаройко в Беларуси, согласно заявлению КГБ, координировал сотрудник ГУР МО Украины Игорь Скворцов, который «действовал под прикрытием советника посольства Украины в Беларуси».

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Игорь Скворцов был объявлен персоной нон грата. В ответ Украина выслала первого секретаря посольства Беларуси. Минск этот шаг расценил как «недружественный».

В отношении Шаройко возбуждено уголовное дело по ст.358 УК Беларуси (шпионаж) и принято решение о содержании его под стражей. Кроме Шаройко, задержан гражданин Беларуси — ему инкриминируют «государственную измену».

Официальный Киев отрицает причастность Скворцова и Шаройко к разведывательной деятельности и считает обвинения безосновательными.