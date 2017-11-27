В Минске продают квартиру за 30 биткоинов 2 27.11.2017, 14:13

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Площадь квартиры — 99 квадратных метров.

Квартира на Киселева, 18, описывается как просторная, уютная сталинка, недалеко от театра оперы и балета, парков. Площадь — 99 квадратных метров. Цена — 400 тысяч рублей, или 30 биткоинов, пишет tut.by.

Продажа за биткоины, скорее всего, рекламный ход. И если квартиру удастся продать, то за традиционную валюту — и законодательно единственно возможную — за белорусские рубли.

Как объясняют владельцы биткоинов, вряд ли найдется желающий отдать свои виртуальные деньги за реальную квартиру. Потому что уж очень увлекательна игра: биткоин растет в цене. Например, в середине ноября он стоил 6817 долларов, на 25 ноября — 8710 долларов. А основатель инвесткомпании Standpoint Research Ронни Моас спрогнозировал, что стоимость одного биткоина вырастет до 50 тысяч долларов в течение 10 лет. И хотя биткоин нельзя потрогать, он ничем не обеспечен и может схлопнуться, надежда стать миллионером в течение 10 лет, ничего не делая и имея всего 30 биткоинов, привлекательней трехкомнатной сталинки в центре Минска. Она-то точно не будет стоить миллион через 10 лет.

— У меня есть биткоины, и выставлял цену, когда биткоин стоил 7000 долларов, так что да, теперь 30 за нее многовато, — соглашается владелец квартиры. — Так что цена обсуждаема.