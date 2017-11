Принц Гарри женится на Меган Маркл 27.11.2017, 14:25

Фото: Getty Images

Член британской королевской семьи женится на актрисе.

Кларенс-хаус [официальная резиденция членов британской королевской семьи] объявил о свадьбе принца Гарри и его девушки - актрисы Меган Маркл.

Свадьба 33-летнего принца Гарри, который является пятым в очереди на престол, и 36-летней Меган Маркл состоится весной следующего года, сообщает bbc.com.

Как сообщается, помолвка состоялась ранее в ноябре. В заявлении Кларенс-хаус говорится, что принц Гарри был счастлив сообщить о помолвке и получить благословение от родителей Меган Маркл. Как следует из сообщения Кларенс-хаус, о помолвке знали только королева Елизавета II и члены королевской семьи.

Точная дата свадьбы будет объявлена позже. Также в понедельник принц Гарри и его невеста предстанут перед фотографами в Кенсингтонском дворце.

Принц Гарри встречается с американской актрисой Меган Маркл с июля 2016 года. Вместе на публике как пара они впервые появились в сентябре этого года - на соревнованиях Игры непобежденных (Invictus Games), в которых участвуют бывшие и действующие военные, ставшие инвалидами. Эти соревнования проходят с 2014 года по инициативе принца Гарри.

В сентябре прошлого года Кенсингтонский дворец опубликовал официальное заявление от имени принца Гарри, в котором тот подтверждал, что встречается с американской киноактрисой Меган Маркл, и резко критиковал СМИ, которые, с точки зрения принца, обрушили на нее "волну оскорблений".

Как сообщается, пара будет жить в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца.

Меган Маркл родилась 4 августа 1981 года и выросла в Лос-Анджелесе, однако сейчас живет в Торонто.

Она закончила католический колледж для девочек, а затем, в 2003 году, Школу коммуникации Северо-Западного университета в Иллинойсе. Тогда же началась ее актерская карьера.

Отец Меган работал директором по свету на телевидении, и сама она впервые появилась на экране в 2002 году в эпизоде медицинского сериала "Главный госпиталь" (General Hospital), после чего снималась в сериалах "Место преступления" (CSI), "Без следа" (Without A Trace) и "Касл" (Castle).

Затем последовали роли в крупных голливудских фильмах, таких как "Побег из Вегаса" (Get Him To The Greek), "Помни меня" (Remember Me) и "Несносные боссы" (Horrible Bosses).

Меган также снималась в научно-фантастическом сериале "Грань" (Fringe), где исполнила роль младшего агента ФБР Эми Джессап, однако самую большую известность ей принесла постоянная роль в сериале "Форс-мажоры" (Suits).

В сентябре 2011 года Меган вышла замуж за кинорежиссера Тревора Энгельсона, с которым они встречались 7 лет. Однако через два года последовал развод.