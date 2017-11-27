«Главное было — просто высказаться, выступить — как 300 спартанцев» 27.11.2017, 14:32

Белорусы рассуждают о подвиге героев Слуцкого восстания.

Об одном из самых важных событий белорусской истории власти хотят то ли забыть, то ли умолчать. Акции памяти на 97-ую годовщину Слуцкого вооруженного восстания проводят общественные активисты, передает «Белсат».

Около полусотни членов Консервативно-христианской партии БНФ приехали 25 ноября в Слуцк, чтобы принять участие в торжествах, посвященных почитанию памяти Слуцкого вооруженного восстания. Сначала активисты посетили деревни Грозово и Семежево Копыльского района. Именно здесь почти век назад шла борьба за Беларусь.

Но память об этом, видимо, кому-то мешает. Возле местечка Красная Слобода (ранее — Вызно) был спилен крест, который активисты ранее установили в честь повстанцев.

«Священник вот этой церкви подговорил бездомных — и они спилили… Ну, фактически, он сам, своими руками, спилил этот крест. Потому что это был русский поп», — говорит заместитель председателя КХП БНФ Сергей Попков.

Но память о восстании так просто не уничтожить. Демократические активисты пытаются делать все, чтобы как можно больше людей знало о Слуцком вооруженном восстании. Основатели инициативы «Дзея», не обращая внимания на препятствия, собирают деньги на установление памятника.

«Памятник в любом случае должен стоять. И вообще, памятники слуцким повстанцам, я считаю, должны стоять во всех местах и городах Беларуси, потому что это событие о белорусской независимости», — считает Алина Нагорная, инициатива «Дзея».

Пошли умирать, чтобы жила Родина. Некоторые историки полагают, что в Слуцком вооруженном восстании принимали участие до 15-ти тысяч человек, в основном — обычные крестьяне, которые добровольно поддержали борьбу за независимость. Несмотря на недостаток вооружения и амуниции, несоразмерные количественные силы сторон, больше месяца два слуцких полка боролись с большевиками.

Юрист и активист Игорь Случак говорит, что «главное было — просто высказаться, выступить — как 300 спартанцев — показать мощь и другим странам, и тем же своим врагам, что у нас есть страна».

После экскурсий по главным местам боевых действий активисты приехали в Слуцк, где состоялись шествие и митинг в честь героев.

«Это праздник белорусов. А власть у нас оккупационная, московская. Ну, или ставленники, которые служат московской власти», — заявляет Юрий Беленький, заместитель председателя КХП-БНФ.

А потому и вытесняют сегодняшние власти активистов на окраины, снимая на камеры. У них своя память.