Евро обновил годовой максимум 27.11.2017, 14:37

На сегодняшних валютных торгах евро вырос до 2,38 рубля.

На валютных торгах в Минске 27 ноября курс евро возрос на 0,0127 (+0,54%) до 2,3803 белорусского рубля.

Это годовой максимум. Предыдущий рекорд был поставлен на торгах 15 ноября, тогда курс возрос до 2,3702, пишет nn.by.

1 января евро стоил 2,0450 белорусского рубля (рост с начала года составил 16%). 22 февраля курс европейской валюты опускался до 1,9698.

Курс доллара на сегодняшних торгах опустился на 0,0027 (-0,14%) до 1,9953.

Курс российского рубля возрос на 0,0082 (0,24%) до 3,4251 за 100 российских.