СК продлил расследование по делу Максима Мархалюка 1 27.11.2017, 14:50

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Пропавшего в Беловежской пуще мальчика ищут уже более двух месяцев.

Следственный комитет продлил до четырех месяцев срок предварительного расследования по уголовному делу по факту исчезновения Максима Мархалюка из деревни Новый Двор Свислочского района. Причиной этого стала необходимость осуществить значительный объем следственных и других процессуальных действий, сообщается на сайте Следственного комитета, пишет Еврорадио.

Отмечается, что следователи вместе с сотрудниками МВД, органами местного самоуправления, МЧС, Минобороны провели большую работу, чтобы установить местонахождение пропавшего мальчика.

Продолжается поиск в предполагаемом направлении движения мальчика — по заболоченной местности лесного массива Национального парка "Беловежская пуща".

Мархалюка объявили в международный розыск. Следователи анализируют и проверяют любую информацию, в том числе ту, что появляется в СМИ и интернете.

10-летний мальчик 16 сентября пошел за грибами в пущу и пропал. В его поисках участвовали местные жители, спасатели, милиционеры, военные, волонтеры и даже экстрасенсы.