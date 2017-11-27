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«Солидарность - весомое слово»

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  • 27.11.2017, 14:59
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Профсоюзы всего мира собрали средства в помощь активистке РЭПа Галине Лазаревой.

26 ноября в датском Силькеборге на международной конференции профсоюзов стартовала кампания солидарности с профсоюзными активистами из Бобруйска.

Датских коллег особенно впечатлили условия, в которых приходится работать профсоюзу РЭП. Наибольшие опасения и недоумение вызвала опасность применения декрета №18 к общественным и гражданским активистам и угроза изъятия детей из семей, сообщает praca-by.info.

На конференции был объявлен сбор средств в поддержку Галины Лазаревой, активистки профсоюза РЭП из Бобруйска.

Комментирует Андрей Стрижак, участник конференции от профсоюза РЭП:

- Для международного профсоюзного движения солидарность - не пустое слово. Сразу же после моего рассказа датчане организовали сбор средств для помощи Галине Лазаревой, многодетной матери, которая может получить большой штраф за то, что стояла в пикете в День борьбы за достойный труд 7 октября. Также готовность выступить с солидарной поддержкой профсоюза РЭП высказали крупные профсоюзы Бангладеш, Шри-Ланки и Непала, ранее отправившие в адрес администрации Лукашенко тысячи писем с требованием освобождения Игоря Комлика и прекращения уголовного дела в отношении нашего профсоюза.

Суд над Галиной Лазаревой и Алексеем Трофимовым пройдет в Бобруйске 30 ноября по ул. Тухачевского, 5. Начало в 11:00.


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