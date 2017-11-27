Как в Швейцарии из мусора получают энергию и золото 10 27.11.2017, 15:19

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Почему в Швейцарии нельзя выбрасывать мусор в воскресенье и есть ли в Цюрихе мусорные свалки.

Корреспондент «Настоящего времени» поговорил с Даниэлем Эберхардом, сотрудником Управления по переработке отходов в Цюрихе, и получил ответы на все интересующие нашу редакцию вопросы:

Сколько мусора в Цюрихе идет на повторное использование?

43% домашнего мусора повторно перерабатывается – стекло, металл, картон, бумага.

Как это стало возможным?

До начала 90-х сортировка мусора в Швейцарии была делом добровольным. Сейчас каждый гражданин получает финансовый стимул к тому, чтобы сортировать свой мусор. Вы можете бесплатно утилизировать картон, металл, стекло в специальные уличные контейнеры – таких мест с контейнерами около 160 по всему городу. Остальной мусор должен выбрасываться в специальных белых пакетах, которые стоят около 1,5 евро за штуку. То есть чем лучше вы сортируете мусор, тем меньше вам надо таких пакетов и тем меньше вы платите. Как только такая система была внедрена, процент мусора, который идет на повторное использование, возрос в разы.

Что происходит с остальными 57% домашнего мусора?

Он сжигается. На заводе Хагенхольц на окраине Цюриха ежегодно сжигается до 250 тысяч тонн мусора. Энергия, полученная от сжигания мусора, используется для отопления около 170 тысяч домов в городе.

То есть весь оставшийся мусор превращается в энергию?

Нет. Из мусора также получают десятки тонн алюминия, стали и даже драгоценных металлов – например золота – из пепла, который остается после завершения процесса сжигания мусора.

И в золото?

Да, пепел перевозят в специальное место недалеко от города, где из него получают металлы. Эта технология используется около 2-х лет, и она уникальна для Швейцарии.

Мусоросжигательный завод расположен в черте города, это не опасно?

Дым, который выходит из трубы, – абсолютно чистый. Есть законы, согласно которым мы обязаны очищать его максимально эффективным способом. Нет никакого вреда ни людям, ни животным, ни окружающей среде. Все кислоты отфильтровываются в результате очень сложного процесса.

Вернемся к платным пакетам: если я выброшу мусор в бак в обычном пакете, что будет дальше?

Во-первых, это нечестно по отношению к другим людям, которые используют платные пакеты.

Во-вторых, есть служба, которая контролирует нелегальный выброс мусора. Если в контейнере найдут какой-то неоплаченный пакет с мусором, то служба эта постарается найти того, кто его выбросил. На первый раз виновника просто проинформируют, что так поступать нельзя. Если человек делает так еще раз, то можно обратиться в полицию, которая вправе выписать нарушителю штраф.

Есть ли в Швейцарии мусорные свалки или мусорные полигоны?

В Швейцарии действуют законы, которые предписывают властям сжигать мусор, а не складировать. В кантоне Цюрих – 5 заводов, которые перерабатывают все домашние отходы в энергию. По закону просто нельзя вывезти мусор в поле и закопать его.

Получается, что мусорных свалок у вас нет?

Больше нет. Когда-то были, примерно до 50-х годов прошлого века, тогда это еще не было запрещено. Завод Цюриха работает с 70-х годов.

Как воспитывается культура сортировки мусора?

Тысячи людей, в том числе школьники, ходят на завод на экскурсии, где видно, сколько усилий прилагается для того, чтобы избавиться от мусора, который мы с вами производим, и как важно выбрасывать мусор раздельно.

Как жители Цюриха поступают с габаритным мусором?

Мусор, который не помещается в уличные контейнеры, можно привезти на сортировочный пункт – 160 килограмм мусора в год бесплатно, за остальное надо будет заплатить по весу. Для тех людей, у которых нет машины, существуют специальные трамваи, которые по расписанию стоят на 11 конечных остановках – туда можно сдать старую электронику и габаритный мусор.

На уличных контейнерах, к примеру для стекла, есть надпись о том, что мусор можно выбрасывать только с 7 до 20 часов, а по воскресеньям и праздникам – и вообще запрещено. Как это понимать?

Когда вы выбрасываете стекло, это создает определенный шум. И есть так называемые шумовые правила, которые защищают людей, живущих рядом с этими контейнерами. В воскресенье, как вы сказали, весь день нельзя выбрасывать стекло, алюминий и вообще металл. Подавляющее большинство жителей, конечно же, следует этим правилам. Это часть культуры, если хотите.

Это уважение, которое вы демонстрируете к другим людям, живущим рядом с вами.