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На лесопилке под Бобруйском доска насквозь проткнула рабочего

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  • 27.11.2017, 15:12
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Доска вылетела из пилы работающей рядом пилорамы.

Подсобный рабочий пострадал на лесопилке в деревне Березовичи под Бобруйском 22 ноября. Его насквозь проткнуло доской, пишет tut.by.

Во время производственного процесса доска, как предполагают, вылетела из пилы работающей рядом пилорамы. Она насквозь проткнула 43-летнего бобруйчанина в области грудной клетки.

Все обстоятельства дела устанавливаются, назначены экспертизы, — уточнила официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк.

Пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда.


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