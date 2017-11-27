На лесопилке под Бобруйском доска насквозь проткнула рабочего 7 27.11.2017, 15:12

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Доска вылетела из пилы работающей рядом пилорамы.

Подсобный рабочий пострадал на лесопилке в деревне Березовичи под Бобруйском 22 ноября. Его насквозь проткнуло доской, пишет tut.by.

Во время производственного процесса доска, как предполагают, вылетела из пилы работающей рядом пилорамы. Она насквозь проткнула 43-летнего бобруйчанина в области грудной клетки.

— Все обстоятельства дела устанавливаются, назначены экспертизы, — уточнила официальный представитель областного управления Следственного комитета Оксана Соленюк.

Пострадавший в реанимации в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело за нарушение правил охраны труда.