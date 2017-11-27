У белорусов есть возможноcть купить кокарду слуцких повстанцев 1 27.11.2017, 15:54

2,881

В интернете продается кокарда, которую носили воины БНР.

На белорусском интернет-аукционе продается кокарда, которую носили члены Белорусской военной комиссии и слуцкие повстанцы, передает «Радыё Рацыя».

Кокарда представляет собой щиток с «Пагоней» в овале.

Кокарду носили офицеры Белорусской военной комиссии. БВК - военная структура Белорусской Народной Республики.

Ее члены активно поддерживали слуцких повстанцев, в том числе договаривались о поставках снаряжения и припасов. Такие кокарды можно заметить на фотографиях Макара Костевича, Антона Борика и Алеся Гаруна.

Макар Костевич (Кравцов)

Свидетельство БВК Антона Борикa (кокарда закреплена на лацкане пиджака).

Портрет друга БВК Алеся Гаруна. Эта кокарда была найдена в районе деревни Игорево, откуда во 2-й Грозовский полк в 1920 году присоединилось 16 крестьян.