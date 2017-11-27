закрыть
27 ноября 2017, понедельник, 19:11
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Лукашенко: Беларусь и Китай — «железные братья»

22
  • 27.11.2017, 15:25
  • 6,378

Правитель пообещал китайцам особые привилегии в Беларуси.

Лукашенко встретился 27 ноября с председателем правления и президентом корпорации «Мидеа Груп» Фаном Хунбо, передает БелТА.

«Вы всегда для нас желанные гости. Мы всегда очень тщательно, аккуратно и трепетно относимся к вопросам, которые нужно решать между Беларусью и КНР, и свидетельством тому является ваша компания. Похвально то, что компания намерена расширять свое присутствие в нашей стране. Мы готовы поддержать на аналогичных основах любой ваш проект», — сказал Лукашенко.

«Можете быть уверены, что мы продолжим оказывать всемерную поддержку и содействие развитию партнерских отношений. Как принято считать в руководстве Беларуси и КНР, мы — «железные братья». Наш уровень сотрудничества — один из самых высоких в мире. Мы это очень ценим, и базой этого сотрудничества являются такие компании, как ваша», — заявил Александр Лукашенко. Он также отметил дружественный характер отношений с Председателем КНР Си Цзиньпином и наличие договоренности о том, что в Беларуси для партнеров из Китая закрытых тем нет.


Интервью

Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Больше всего будут радоваться люди из ближайшего окружения диктатора
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Неудачнику-управленцу давно нужно дать пинка под зад
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Юрий Бутусов: Готовится замена Лукашенко
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли
Андрей Санников: Лоббисты Лукашенко проиграли