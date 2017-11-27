Лукашенко: Беларусь и Китай — «железные братья» 22 27.11.2017, 15:25

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Правитель пообещал китайцам особые привилегии в Беларуси.

Лукашенко встретился 27 ноября с председателем правления и президентом корпорации «Мидеа Груп» Фаном Хунбо, передает БелТА.

«Вы всегда для нас желанные гости. Мы всегда очень тщательно, аккуратно и трепетно относимся к вопросам, которые нужно решать между Беларусью и КНР, и свидетельством тому является ваша компания. Похвально то, что компания намерена расширять свое присутствие в нашей стране. Мы готовы поддержать на аналогичных основах любой ваш проект», — сказал Лукашенко.

«Можете быть уверены, что мы продолжим оказывать всемерную поддержку и содействие развитию партнерских отношений. Как принято считать в руководстве Беларуси и КНР, мы — «железные братья». Наш уровень сотрудничества — один из самых высоких в мире. Мы это очень ценим, и базой этого сотрудничества являются такие компании, как ваша», — заявил Александр Лукашенко. Он также отметил дружественный характер отношений с Председателем КНР Си Цзиньпином и наличие договоренности о том, что в Беларуси для партнеров из Китая закрытых тем нет.