Белорусы о извержении вулкана на Бали: Выброс пепла был в высоту 3,5 километра 3 27.11.2017, 15:32

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Сегодня индонезийскому Красному Кресту весь день помогают два белоруса.

На острове Бали извергается вулкан Агунг. Местное население эвакуируют из прилегающей к вулкану зоны, аэропорт закрыт. Посольство Беларуси просит земляков не ехать сейчас на остров. Tut.by связался с теми белорусами, которые уже находятся в неспокойном регионе.

Власти стали раздавать защитные маски населению, когда активизировался вулкан Агунг. Бали, 27 ноября 2017 года.

Фото: Reuters

Посольство Беларуси в Индонезии в официальном твитере рекомендует белорусам воздержаться от посещения острова Бали.

У сувязі з павышэннем актыўнасці вул.#Агунг улады #Інданезіі 27 лістапада 2017 г. увялі максімальна магчымы ўзровень небяспекі з-за верагоднасці больш моцнага вывяржэння вулкана.

Грамадзянам #Беларусі рэкамендуецца ўстрымацца ад наведвання правінцыі #Балі да стабілізацыі сітуацыі pic.twitter.com/qRLkhcPh64 — Embassy of Belarus (@BelarusEmb_IDN) 27 ноября 2017 г.

Сколько белорусов сейчас находится на острове, в посольстве не знаю. Но отмечают: по поводу извержения вулкана земляки не обращались ни к ним, ни в консульскую службу.

Посол Беларуси в Индонезии Валерий Колесников говорит, что в целом на острове обстановка непростая.

— Местные власти увеличили зону эвакуации до десяти километров — из нее выводят порядка 70 тысяч человек. Аэропорт сегодня закрыли, потому что выброс пепла был в высоту примерно 3,5 километра. Сообщают, что гостиницы окажут содействие и оплатят размещение туристов в ближайшие сутки. Ожидают, что ситуация может улучшиться.

Минчанин Евгений Никитин сейчас находится на курорте на юге острова. Он опубликовал пост на Facebook: завтра улетать, а аэропорт закрыт. Молодой человек тревожится, возобновят ли к завтрашнему вечеру полеты из аэропорта Денпасар.

— А на курорте все спокойно и хорошо, только вот гром гремит — но это сезон дождей. Многие люди даже не знают о вулкане, — рассказал белорус.

Сегодня индонезийскому Красному Кресту весь день помогают два белоруса. Они отдыхали на острове, но оба уже много лет — волонтеры Белорусского Красного Креста. Как только молодые люди узнали об извержении вулкана, сразу предложили свою помощь. Собеседники попросили не называть своих имен, но рассказали, как дела на острове.

— На нашу помощь согласились, потому что рук не хватает. Зона эвакуации — десять километров, а до ближайшего курортного города — 60 километров. Сегодня около восьми часов мы были в зоне эвакуации в десяти километрах от вулкана. Вообще, в 10−15 километрах от вулкана — дым, небольшие осадки пепла, тяжело дышать. Но паники нет, — отметили белорусы.

Затем волонтеры переехали в пункт приема беженцев в двадцати километрах от вулкана.

— Сейчас в нашем пункте порядка полутора-двух тысяч человек. С шести утра мы готовили маски для местных, общались с людьми, подбадривали их. Помогали и физически: возводили временные строения для эвакуированных. Красный Крест вместе с МЧС работают очень хорошо, у людей есть все, что нужно. Завтра утром будет ясно, пригодится ли еще наша помощь. Если нет — выедем в город. Есть ли тут еще кроме нас белорусы — не знаем, но кроме нас здесь вообще иностранцев не видно, поэтому местные жители реагируют на нас с большим интересом, — заключил белорус.