Как слетать в Одессу и обратно за 100 евро 9 27.11.2017, 15:51

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28 и 29 ноября «Белавиа» устраивает зимнюю распродажу.

Белорусская авиакомпания устраивает зимнюю распродажу. Акция стартует 28 ноября в 00.01 по минскому времени, завершается — в 23.59 29 ноября 2017 года, сообщает tut.by.

Билеты обойдутся в 25 евро в одну сторону плюс таксы и сборы. В акции участвуют все регулярные маршруты (прямые рейсы), кроме Бейрута. Купить билеты по сниженной цене можно только на сайте belavia.by.

Период путешествия: с 28 ноября 2017 года по 24 марта 2018 года (дата возврата). Максимальный срок пребывания в пункте назначения — 1 месяц (при покупке билета туда-обратно). Изменять время и дату вылета по акционным билетам нельзя. Подробные условия — на сайте «Белавиа».

Например, билеты из Минска в Стамбул обойдутся в 107 евро, в Прагу — 113 евро, в Брюссель (Шарлеруа) — 94 евро. Слетать в Одессу и обратно можно за 100 евро, в Сочи и Питер — за 80 евро, в Барселону, Амстердам — за 116 евро, в Тбилиси — за 108 евро, в Берлин — за 114 евро, в Рим — за 136 евро. (Все цены указаны за билеты в обе стороны).