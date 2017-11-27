Минские чиновники предложили заплатить обманутым дольщикам еще раз 3 27.11.2017, 16:01

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В Мингорисполкоме заявили, что достраивать два проблемных дома компании «Тамбаз» будет другой заказчик.

Этот сценарий для держателей жилищных облигаций грозит дополнительными расходами — им придется доплачивать новому застройщику. Притом что деньги за свои квартиры в строящихся домах они уже внесли полностью.

Как сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на первого заместителя председателя Мингорисполкома Федора Римашевского, сроки возведения двух домов в составе жилого комплекса «Аркадия» в границах ул. Богдановича — Измайловской — Тургенева продлены до конца 2018 года.

— В горисполкоме проведен ряд рабочих встреч с руководством СООО «Тамбаз», в том числе с участием КГК, прокуратуры, с целью возобновления работ, — заявил Федор Римашевский. — По информации нынешнего руководителя строительной компании, у него имеются активы, под залог которых ищутся средства на продолжение строительства. Заказчик заверяет, что завершит объект собственными силами.

В настоящее время работы на объекте не ведутся. Задолженность застройщика перед генподрядчиком (ОАО «Стройтрест № 4») составляет 3 млн рублей. По информации заказчика, строительная готовность 2-й очереди — более 50%, 4-й — более 40%.

— Если будет принято решение о смене заказчика, то для завершения строительства понадобятся средства, которые гражданам необходимо будет доплатить, — уточняет Римашевский. — Размер доплат сегодня оценить сложно. Конечно, в такой ситуации лучше, чтобы объект завершал «Тамбаз».

Но если будет понятно, что компания собственными силами не в состоянии достроить комплекс, а это должно стать ясно в течение нескольких месяцев, то горисполком рассмотрит вопрос смены заказчика.

У владельцев облигаций есть право решать — участвовать в завершении строительства таким образом или уходить в суды с застройщиком.

Римашевский пояснил и ситуацию с жилищными облигациями, срок обращения которых по второй очереди истекает в конце декабря. Заказчик планирует произвести конвертацию ценных бумаг с выпуском новых облигаций с двухлетним сроком обращения. Сейчас для этого готовится пакет документов.

— В случае отказа граждан от обмена компания должна выкупить у них облигации по стоимости внесенных денежных средств с учетом индекса строительно-монтажных работ, — добавил собеседник. — По 4-й очереди срок действия облигаций истек 30 сентября, а срок обеспечения заканчивается спустя 3 месяца, то есть в конце декабря. «Тамбаз» ищет залоговое обеспечение для перевыпуска ценных бумаг. В любом случае окончание срока обращения облигаций, их срока обеспечения не освобождает заказчика от обязательств перед держателями облигаций.

На следующей неделе запланирована еще одна встреча руководства Мингорисполкома и СООО «Тамбаз» с участием КГК, прокуратуры г. Минска.

— Мы продолжим поиск выхода из сложившейся ситуации. Любая помощь, которая требуется застройщику и которая в наших силах, оказывается, — заверил Федор Римашевский.

Напомним, что недавно застройщик «Тамбаз» разместил на своем сайте разъяснения для владельцев жилищных облигаций. И рассказал, что, на его взгляд, поможет ускорить строительство. Письмо появилось после видеообращения к президенту от имени более 600 семей, которые рассчитывали построить квартиры в ЖК «Аркадия».