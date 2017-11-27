Белорусы сняли фильм по сценарию искусственного интеллекта 2 27.11.2017, 16:09

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В рамках проекта RitZEED снят короткометражный фильм по сценарию нейронной сети.

Абсолютная абсурдность сценария говорит о том, что нейронным сетям еще далеко до настоящего человеческого интеллекта, пишет nn.by.

Вот несколько реплик из фильма:

«Да, я думаю еще постоять с тобой, с тобой, с тобой, с ней… Кстати, она продала тебе ее на полу».

«Я похудел в стену. Я подхожу к столу».

Фильм, который лишен всякого смысла, заканчивается следующими словами:

«Не смогу с тобой собирать. С ним. С ним