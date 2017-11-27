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Впервые после Холодной войны в США проверяют ядерные сирены

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  • 27.11.2017, 16:15
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В штате Гавайи состоится проверка системы оповещения о ядерном ударе.

Как сообщает NBC, так местные власти отреагировали на угрозы со стороны лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, пишет 24news.com.ua.

Ввиду географической близости с Корейским полуостровом именно Гавайи станут самой вероятной мишенью КНДР, уверены в агентстве по чрезвычайным ситуациям штата.

«Мы ближе к КНДР, чем большинство континентальных территорий США. Тяжело не заметить угрозу: мы следим за новостями, наблюдаем за ракетными запусками и ядерными испытаниями. Жители Гавайев должны знать, как штат готовится к этому варианту», — заявил телеканалу глава ведомства Верн Мияги.

Но он уверен, что, если Пхеньян все-таки решится применить силу против США или их союзников, его ждет «окончательный ответ», после которого «северокорейский режим, вероятнее всего, придет к концу».

Помимо того, для местных жителей уже проводят инструктажи о поведении в случае ядерного удара, а с 1 декабря начнутся «репетиции» сирен ядерной тревоги – впервые со времен окончания Холодной войны. Гавайцам рекомендуют иметь запас воды и еды на двое суток, но быть готовыми растянуть паек на две недели.

По подсчетам NBC, ядерная ракета долетает от Корейского полуострова до Гавайев за 20 минут. Американским радарам необходимо около 5 минут, чтобы засечь ее траекторию и еще 12-15 минут остается, чтобы предупредить местных жителей об опасности, поэтому военные призывают каждую семью иметь план, чтобы уберечь себя от опасности.


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