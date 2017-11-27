Житель Слуцка выиграл в турнире по киберфутболу $2,5 тысячи 2 27.11.2017, 16:35

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Случчанин завоевал «серебро» в турнипе по киберфутболу Fifa18.

Константин Кетько занял второе место в турнире по киберфутболу Fifa18, который проходил 24−25 ноября в минском Falcon Club. Часть денег он отдаст клубу, часть оставит себе, пишет kurjer.info.

На соревнованиях Костя представлял команду «Динамо-Брест».

«Стать первым не удалось, потому что не хватило опыта, хорошей игры, да и соперник из Нидерландов был серьeзный. Руководители клуба похвалили меня за второй результат, так как минимальную задачу я выполнил. Пока буду отдыхать, возможно, через какое-то время поеду на турнир в Китай», — рассказал Константин Кетько.

Константину 20 лет. Он выпускник СШ № 13 и Слуцкого медицинского колледжа. Работает фельдшером в фельдшерско-акушерском пункте, который находится в деревне Маяк. В детстве занимался футболом в спортивной школе — мечтал стать великим футболистом.

Построить спортивную карьеру не удалось, но Костя играет в любительский футбол за ФК «Прощицы» в чемпионате Слуцкого района по футболу. В сезоне-2017 стал лучшим игроком команды.

Любимая команда — «Ливерпуль», любимый футболист — её полузащитник Стивен Джеррард. Болеет за ФК «Динамо-Брест», также следит за выступлениями СФК «Слуцк».