Под санкциями Россельхознадзора находятся 54 белорусских предприятия 4 27.11.2017, 16:22

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Значительная доля предприятий - переработчики рыбы.

54 белорусских предприятий на данный момент находятся под полными или частичными ограничениями Россельхознадзора. Как пишет belmakret.by, oб этом сегодня заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Алексей Богданов.

- Сегодня под ограничениями находятся 54 предприятия, как частной, так и государственной формы собственности. Департамент ветеринарного и продовольственного надзора ведет активную работу по устранению замечаний, из-за которых введены ограничения. Часто они бывают, так сказать, несправедливые, - сказал Алексей Богданов.

По его словам в основном под санкциями находятся небольшие предприятия, причем значительная доля из них - переработчики рыбы. Сейчас ведется работа по снятию всех ограничений, введенных российской службы.

- Мы работаем над снятием временных ограничений с оставшихся птицефабрик, хотим полностью открыть молочные предприятий, которые находятся под частичным ограничениями, - отметил представитель МСХП.

Алексей Богданов также подчеркнул, что некоторые санкции Россельхознадзора вызывают недоумения, так были случаи, когда претензии предъявлялись из-за ошибки в товарно-транспортных накладных. На данный момент рынок России занимает 91,5% в структуре экспорта белорусской животноводческой продукции.

- На прошлой неделе закончилась инспекция растениеводческой отрасли. По ходу инспекции замечаний не было, но мы ждем официального отчета, так как бывали случаи, когда они появлялись пост-фактум, - сказал Алексей Богданов.