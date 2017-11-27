Навальный: Россия намного больше, чем Путин 27.11.2017, 16:42

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Алексей Навальный

Российский оппозиционный политик заявил, что готов бойкотировать выборы.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в интервью немецкой газете Frankfurter Rundschau, опубликованном в понедельник, 27 ноября, рассказал о своей политической борьбе, поддержке его движения и о европейских устремлениях россиян, пишет DW.

Навальный готов бойкотировать выборы

Навальный указал, что его участие в предстоящих президентских выборах является абсолютно обоснованным в правовом плане. "Если меня, главного конкурента, не допустят к выборам, то это вообще будут не выборы, мы будем их бойкотировать и всех призовем к бойкоту", - заявил политик.

Алексей Навальный выразил убежденность в том, что многие россияне прислушаются к нему. Он подчеркнул, что людям нравится деятельность его Фонда по борьбе с коррупцией и они сами финансируют деятельность этой организации. Все пожертвования его сторонников осуществляются совершенно открыто, и люди не боятся последствий. "Если нам кто-то переведет 500 рублей, то он понимает, что ФСБ узнает об этом", - указал Навальный. В настоящее время, сообщил политик, на его предвыборную кампанию 40 тысяч человек перечислили в общей сложности 200 млн рублей. Это не много, но больше, чем собрали все остальные независимые кандидаты, вместе взятые, подчеркнул оппозиционер.

По его мнению, ни у одного из политиков нет таких преданных сторонников, которые в свою очередь дают заряд энергии для него самого.

Концентрация власти ведет к соблазну злоупотребить ею

По словам Алексея Навального, составленные на базе социологических опросов прогнозы, согласно которым Владимир Путин может получить на выборах 86 процентов голосов, неверны, так как проводились в отсутствие политической конкуренции.

Навальный подчеркнул, что в России царит авторитаризм, но не согласился с дискуссионным тезисом, что РФ перерастает в фашистское государство.

Он указал, что одним из главных пунктов его предвыборной программы является ограничение власти президента. По мнению Навального, концентрация власти в одних руках ведет к соблазну злоупотребить ею. Кроме того, в условиях России она не может обеспечить эффективное управление страной.