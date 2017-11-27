«Квадрат» для чиновников — $812, для остальных дольщиков — $1100 14 27.11.2017, 16:50

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УКС строит дом на улице Калинина.

УКС Миноблисполкома приступает к продаже квартир в строящемся доме на улице Калинина в столице. Раньше здесь стоял ветхий барак, а вскоре появится 12-этажка на 83 квартиры и двухуровневый паркинг. Примечательно, что будет две цены: одна — для обычных дольщиков, вторая — для сотрудников Миноблисполкома, пишет onliner.by.

Еще в 2012 году на это место претендовала компания EPAM Systems, планировавшая снести барак (пер. Калининградский, 21) и возвести на его месте дом для своих сотрудников. Однако в этом году стало известно, что уплотнением квартала займется УКС Миноблисполкома и строиться там будут вовсе не программисты. Местные жители предприняли попытку отбиться от появления по соседству многоэтажки и паркинга, собрали 250 подписей под коллективным обращением в районную администрацию. Однако ничего из этого не вышло.

Как отмечено в проектной декларации, дом строится с условием привлечения 40% дольщиков из числа граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Правда, людям из общегородской очереди рассчитывать на эти квартиры вряд ли стоит. Первоочередное право на заключение договоров имеют стоящие в очереди сотрудники управлений, комитетов и иных структурных подразделений Миноблисполкома. Для них квадратный метр будет стоить $812 по курсу. Для обычных же дольщиков стоимость «квадрата» эквивалентна $1100. Также по $1100 посчитают так называемую сверхнормативную площадь для очередников (все, что свыше 15 квадратных метров на человека).

Дом будет монолитно-каркасный, с заполнением наружных стен керамзитобетонными блоками. Рядом появится двухуровневая стоянка вместимостью 100 мест. Купить место там предлагают за $7500 по курсу. На гостевой парковке во дворе организуют только 13 мест.

Сейчас УКС предлагает 80 квартир: 23 однокомнатные, 46 двухкомнатных и 11 трехкомнатных. Площадь квартир в декларации не указана, не сообщают эту информацию и по телефону. В разговоре с представителем УКСа нам не удалось даже узнать, на каком этапе находится возведение дома. «Ознакомиться с планировками вы можете у нас в офисе спустя семь дней после публикации проектной декларации», — ответили по телефону, указанному в декларации.

Сдать дом планируют в декабре 2018 года.