Сергей Гуренко: У одного была рука Бога, у этого – рука Капского 8 27.11.2017, 16:55

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Сергей Гуренко

Фото: dinamo-minsk.by

Главный тренер минского «Динамо» прокомментировал cомнительное чемпионство БАТЭ.

В игре с «Витебском» минское «Динамо» сделало все от себя зависящее, чтобы стать чемпионом. После конца встречи минчане держали первую строчку в таблице и были готово вместе с вылезающими на поле фанами взорваться в радости, но долгожданная победа «бело-синих» сорвалось на пятой компенсированной минуте матча в Городее. Во время пресс-конференции на Сергее Гуренко не было лица, пишет «Трибуна»:

– Игра для нас очень многое значила. Нам нужно было побеждать, что ребята и сделали. Во втором тайме мы перестроились, стали больше играть от обороны. Использовали игру на контратаках, так как вели 1:0 после первого тайма.

- Приходя в команду, вы ставили задачу «попытаться влезть в чемпионскую драку, а там посмотрим». Второе место после провального старта сезона – успех для «Динамо»? Как оцениваете итоги сезона для команды?

– Считаю, что команда провела хороший сезон. Где-то необязательно потеряли очки, но и соперники теряли их на ровном месте. Это нормально. Чемпионат длится очень долго, всегда кто-то где-то ошибается. В целом я доволен командой, ребятами. Самое важное, мы весь сезон прогрессировали. Если в первом круге мы набрали 31 очко, то во втором 36 или 37. Прогресс на лицо. К тому же мы очень мало пропускали. Если вы посмотрите, меньше всего ударов было нанесено в створ наших ворот. Повторюсь, я доволен ребятами.

- Каково это, когда судьба чемпионства зависит не от игры вашей команды, а от параллельного матча? Вы уже знаете результаты?

– Я знаю результат матча в Городее. Играли бы не 6 минут – сыграли бы еще 10 минут или 15. Вот такой чемпионат у нас. Странно, почему вчера на «Трибуне» вышла такая статья с подоплекой про Севостьяника. Это разве не вброс? Не заказуха? Почему вы, «Трибуна», мне в глаза не смотрите? Заказуха натуральная. Все же это знают и понимают. И этот чемпионат хорош тем, что он показал всю сущность нашего чемпиона, нашего флагмана. Мы сначала что хотели сделать? Поменять туры местами. Правильно? И шесть клубов дают на это добро: «Да, давайте поменяем туры местами».

Мы что, в каменном веке живем? Это нонсенс. Да, с Веремко я согласен, закон неправильный. На сто процентов. По закону, как я понимаю, если сказался человеческий фактор и человек забыл оплатить, но не вышел на поле, то дайте ему штраф и все. Но придите и честно скажите это. Соберите исполком сразу после случившегося в течение недели. Юрий Саныч сказал, что он бы первый поднял руку, чтобы у БАТЭ три очка не отнимали. Но зачем подтасовывать факты? Зачем из всей страны, из всего чемпионата делать идиотов? То Толкачев, то еще что-нибудь. Это бред. Мне стыдно за наш чемпионат. Но он прошел так, потому что появилась конкуренция. Потому что два клуба составили конкуренцию БАТЭ. Не было бы ее – была бы тишина, жили бы как в болоте.

- «Динамо» давно так близко не подбиралась к чемпионству. Какие планы на следующий сезон? Хватит ли сил навязать честную борьбу?

– Мы и в этом играли честно. Я слежу пристально за «Динамо» не один год. Я знаю Юрий Саныча, и он ведет честную борьбу за чемпионство. Я утверждаю это. Но о будущем не задумывался даже. Закончим сезон – сядем и обсудим, куда дальше двигаться. Самое важное, что у нас есть костяк, есть команда, которая в себя поверила. А знаете, кто заставил ее в себя поверить? Как думаете? Вы–журналисты.

Начали писать, что в «Динамо» собрался ФК «Минск», что команда непонятно во что играет. Это вы ребят заставили поверить в себя. Мне даже их мотивировать не нужно было. Они как «Трибуну» прочитают, то им даже тренер не нужен. Сколько гадости было. Сколько на меня гадости вылили. Но почему вы молчите про Гродно? Первый гол забивают с нарушением–с ударом в челюсть. И тишина. Второй вообще рукой забивают. У одного была рука Бога ,у этого – рука Капского. Сейчас такая поговорка пошла. Уже частушки, знаете, какие поют? Не знаете? Я тоже забыл.

- У вас были переговоры с Юрием Чижом о продлении контракта?

– Еще нет.

- Вас это не смущает? Обычно ценные кадры стараются подписать пораньше.

– Я два раза работал в структуре клуба, главным тренером и спортивным директором. Два раза я приходил, жал руку Юрию Санычу и все. Мы оставались всегда друзьями, всегда поддерживали хорошие отношения. Поэтому нет, не смущает.

Если главный тренер «Динамо» посчитал чемпионство БАТЭ нечестным, то Максим Жавнерчик еще не уверен, что он вообще определен:

– Уже написали, что БАТЭ чемпион, да? А почему БАТЭ чемпион? По-моему, «дело Веремко» еще не закрыто до конца и, как по мне, еще далеко неизвестно, кто занял первое место.