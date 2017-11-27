Как жители Минска ищут вторую половинку с помощью наклейки на авто 2 27.11.2017, 17:14

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Минчане поделились результатами необычного эксперимента.

CityDog.by поинтересовалcя, как идут дела у горожанан, которые на заднем стекле своего автомобиля наклеили объявление о поисках второй половины: Алексей пока не встретил свою единственную и неповторимую, а Виталина наклейку уже сняла.

Алексей наклеил на машине «Ищу жену, а маме невестку» еще в начале осени, но за все время сходил на свидание только один раз.

– Она сама позвонила и предложила встретиться. Никуда не ходили, просто сидели, пили кофе и общались. Ничем не закончилось, – сказал Алексей.

Алексей говорит, что занимается пассажирскими перевозками и почти все время проводит на работе. У него нет каких-то хобби, интересов, и он не бывает в местах, где можно познакомиться:

– Нигде я не бываю. Я не любитель клубов. Могу сходить, но душа не лежит.

– Алексей, если ваша наклейка не работает, может, ее изменить? Например, о маме убрать?

– Не знаю. Не задумывался. Пока что езжу с такой.

– А что вам ваша мама говорит?

– «Все в твоих руках», так говорит. И «всему свое время».

А Виталина, которая ездила с надписью «Ищу мужа», ее уже убрала. Она рассказала, что наклейка принесла ей отношения, которые, правда, «уже развязались».

– Я открыта для новых отношений. Эта наклейка была отличным приключением. Все мужчины, которые мне звонили, понимали, что это просто знакомство, которое завтра не закончится ЗАГСом. Нельзя устроить личную жизнь, ничего не делая, и повесить наклейку недостаточно. Нужно хорошо выглядеть, потому что если посмотрят на наклейку, то посмотрят и на тебя. Когда тебе звонят, то голос должен излучать открытость к общению. Но просто сама наклейка не приносит плоды, – поделилась Виталина.