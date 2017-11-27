Меркель заявила о готовности к созданию «большой коалиции» 27.11.2017, 17:28

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Ангела Меркель

Фото: imago

Канцлер Германии будет договариваться о создании коалиции с главным оппонентом - Мартином Шульцем.

Диалог с СДПГ о возможности формирования большой коалиции, вероятно, начнется не ранее января 2018 года, уточнила заместитель генерального секретаря ХДС, пишет DW.

Канцлер ФРГ и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель (Angela Merkel) готова к зондирующим консультациям с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и последующим переговорам о возможности формирования так называемой большой коалиции. Об этом Меркель заявила в понедельник, 27 ноября, в Берлине по окончании заседания правления ХДС.

Она сообщила, что укрепилась в желании сформировать стабильное правительство. "В связи с этим мы готовы начать переговоры с СДПГ", - отметила канцлер, добавив, что диалог должен быть "серьезным, энергичным и основательным".

"Конечно, мы понимаем, что подобные переговоры всегда требуют компромиссов", - подчеркнула Меркель.

ХДС не будет ставить СДПГ в жесткие временные рамки

Заместитель генерального секретаря ХДС Юлия Клёкнер (Julia Klöckner) в свою очередь уточнила, что христианские демократы не хотели бы ставить СДПГ в жесткие временные рамки. По словам Клёкнер, она исходит из того, что стороны приступят к переговорам не ранее января 2018 года.

На четверг, 30 ноября, запланирована встреча президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier) с Ангелой Меркель, лидером ХСС Хорстом Зеехофером (Horst Seehofer) и председателем СДПГ Мартином Шульцем (Martin Schulz).

В понедельник, 20 ноября, Штайнмайер заявил, что ожидает от всех партий готовности к переговорам. Поручение избирателей сформировать правительство остается в силе, напомнил он.

Вечером 19 ноября лидер СвДП Кристиан Линднер объявил о провале предварительных консультаций по созданию новой правительственной коалиции с блоком ХДС/ХСС и партией "зеленых", которые длились около четырех недель. Противоречия между участвовавшими в переговорах партиями оказались непреодолимыми, указал Линднер.