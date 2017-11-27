Раскрыта тайна плохих фото больничной еды в белорусских Instagram 14 27.11.2017, 17:36

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Сегодня одна из причин всплыла на поверхность.

Не так давно была опубликована подборка фото на тему «Как я ел в больнице». Многим те блюда показались аппетитными, но большинство людей посчитали иначе.

Сегодня одна из причин всплыла на поверхность: сотрудница заготовительного пункта обеспечивала едой не только пациентов больниц и онкоцентра в Боровлянах, но и себя, пишет onliner.by.

Оперативники по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Мингорисполкома и Октябрьского РУВД установили факт хищения продуктов на торговом предприятии, которое осуществляет питание в некоторых больницах Минска, а также в онкологическом центре в Боровлянах.

Злоупотребляя служебными полномочиями, 40-летняя заместитель заведующего заготовительным объектом этого предприятия на протяжении нескольких лет выносила с работы продукты питания (мясо, яйца, молоко, масло подсолнечное и др.).

Умышленно нарушая технологическое приготовление, она уменьшала порции пациентам больниц, а излишки уносила домой. Таким образом обеспечивала едой свою семью.

Более того, как сама призналась оперативникам, некоторую продукцию продавала своим знакомым по ценам ниже рыночных. В среднем за месяц она похищала еды на сумму от 100 до 150 рублей. Установлено, что с августа 2016 года по июль 2017 года она похитила продуктов на сумму порядка трех тысяч рублей.

За счет пациентов больниц женщина жила почти 5 лет, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

За хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч. 1 ст. 210 УК Республики Беларусь) в отношении женщины возбуждено уголовное дело.