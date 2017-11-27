Один день из жизни советского человека 11 Максим Мирович

27.11.2017, 17:54

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В СССР «равенство» заключалось в том, что все жили очень однообразно, имели мало прав и много обязанностей.

В комментариях к своим постам про СССР я часто встречаю такое мнение — мол, вот хорошо было бы снова вернуться назад в СССР, там трава была зеленее, солнце ярче, пиво пенистее, а килька более томатной. Мне всегда хочется спросить — а зачем? Что вы там будете делать? Советский образ жизни был невыносимо скучным и тоскливым — граждане СССР не имели права заниматься никаким своим бизнесом, никак не участвовали в общественно-политической жизни страны (их ставили перед фактом), вся общественная жизни заканчивалась каким-нибудь кружком кройки и шитья во дворце ветеранов и игрой в домино на уличной лавочке.

"Равенство", о котором любила рассказывать компартия, заключалось лишь в том, что все слои общества (рабочие, интеллигенция, обслуживающий персонал) жили очень однообразно, имели мало гражданских прав и много обязанностей, и что самое главное — практически не имели никаких возможностей это как-то изменить.

Итак, в сегодняшнем посте я расскажу вам про обычный день советского человека.

Все иллюстрации в посте — прекрасные и очень точные картины Анжелы Джерих.

Утро советского человека.

Утро советского человека начиналось с позывных радиостанции "Маяк" и передачи "С добрым утром", в позднем СССР это была радиозаставка "не слышны в саду даже шорохи", сыгранная на металлофоне. Позывные передавались в 8 утра, и для многих советских граждан это было чем-то вроде будильника. Советский человек поднимался с кровати и шел на кухню — если в жизни повезло больше, то это была своя собственная кухня в хрущевке либо брежневке, если повезло меньше — общая кухня в коммуналке.

На кухне готовился завтрак. Что обычно было на завтрак в СССР? В лучшем случае — сосиски, бутерброд с маслом и вареной колбасой сверху, парочка отварных яиц, каша. В худшем случае это мог быть просто кусок батона с кефиром или молоком (холостяцкий вариант). Никаких овощей и фруктов, хороший кофе был тоже дефицитом, поэтому запивали завтрак чаще всего обычным черным чаем. Чистить зубы, кстати, в СССР было принято до завтрака (я лично предпочитаю вариант, больше принятый в США — чистить зубы после завтрака), а чистили их абразивным зубным порошком весьма хренового качества, отчего у большинства советских граждан уже к 35-40 годам были ужасные зубы. Ради интереса, обратите внимание на улыбки советских актеров, и вы поймете, о чем я говорю — и это еще те люди, которые следили за своей внешностью.

После завтрака советский человек обязательно должен был выйти из дома — работы на дому, какой-то частной занятости или чего-то такого в СССР практически не существовало. В дождь, в снег, в пургу вы обязаны были выйти и поехать на какой-нибудь завод или в контору — частных автомобилей в СССР практически не было, и чаще всего на работу вы добирались на автобусе либо трамвае, переполненном такими же страдальцами. Из-за переполненности в транспорте часто возникали конфликты и даже драки.

В киоске на автобусной остановке можно было купить газету и папиросы — в СССР курило очень много народу, большая половина мужчин и множество женщин. Иногда там же стояли лотки с пирожками и мороженым.

День советского человека.

День городского советского человека проходил в работе на каком-нибудь заводе или в конторе, альтернативных вариантов не было, вы не могли распланировать свою жизнь так, как это было возможно в развитых западных странах — скажем, поработать 10-15 лет на заводе, собрать деньжат и купить собственную автомойку или небольшое кафе — частного бизнеса в СССР не существовало, и поэтому придя на завод в 20-25 лет, вы были вынуждены работать на нём до пенсии; карьерный рост за это время заключался лишь в повышении разряда, ну ещё можно было дослужиться до какого-нибудь мастера цеха с прибавкой 30 рублей к зарплате.

Сама чаще всего была очень скучной — повторение каких-нибудь простых производственных операций, заполнение бумаг — собственно, то, что в развитом мире не относится к категории профессиональных знаний, а относится к категории "умения". Чрезвычайно редко можно было устроиться на какую-то интересную работу — скажем, так повезло моим бабушке и деду, они всю жизнь работали геологами, объездили с экспедициями весь Союз, а потом заработали и на несколько турпоездок по Европе; ещё относительно неплохо жилось спортсменам и дипломатам, но это всё мизер — 90% советских граждан ходили именно на рутинную "работу" и чаще всего всю жизнь никуда не выезжали из своего города.

В процессе рабочего дня случался обеденный перерыв — советского человека кормили в производственной столовой, для экономии рабочего времени — что подавалось как невероятное благо и забота о гражданах. Обед мог быть как платным, так и "условно бесплатным" — стоимость которого по сути вычитали из зарплаты (обеды оплачивались из заводских бюджетов, наработанных рабочими), но тоже подавались как невероятное благо и достижение социализма — бесплатно покормили, о чудо! "Заводские коллективы" в обед могли и выпить — если удавалось пронести в цех "мерзавчик" в кармане спецовки.

После обеда рабочий день продолжался, правда уже с меньшей эффективностью — если на заводах еще нужно было как-то вырабатывать "план", то клерки в конторах в послеобеденное время чаще всего расслаблялись и занимались не работой, а болтовнёй и решением личных вопросов — эти эпизоды, кстати, неоднократно обыграны в советских фильмах и киножурналах "Фитиль". Фанаты СССР почему-то не любят об этом говорить, но рабочая сила в СССР работала крайне неэффективно — из-за того, что люди не были заинтересованы в результатах своего труда и знали, что уволят их только в исключительных случаях.

В 18:00 рабочий день заканчивался, и советский человек шел на остановку общественного транспорта, чтобы уехать домой.

Вечер советского человека.

Вечер советского человека начинался за пределами заводских ворот/стенами учреждений — можно было сразу поехать домой, можно было предварительно зайти в магазин и отстоять несколько очередей за продуктами. В очередях можно было пообщаться и подумать о жизни — времени было предостаточно. Что советский человек покупал на ужин? Чаще всего самые простые продукты, — те же сосиски, вареную колбасу, картошку, селедку, крупу, хлеб, макароны, кильку в томате, морскую капусту и сыр "Пошехонский". Хороших белковых продуктов было мало.

После ужина, как правило, начинался просмотр телевидения — дикторы программы "Время" поставленными голосами сообщали советским гражданам, что в стране всё отлично, повышаются надои, растёт тоннаж чугуна, вишня взошла, свекла заколосилась, Коммунистической Партией и Советским Правительством уже ликвидирована небольшая производственная авария в Чернобыле, в Афганистане в районе перевала Саланг высадилось наше подразделение ВДВ и под шквальным огнем моджахедов построило очередной многоквартирный дом, в США массовые протесты и голод. После программы "Время" могли показать какой-нибудь художественный фильм про Штирлица или хоккей.

Фильм про Штирлица часто оставались смотреть одни мужчины, женщины в это время шли на кухню готовить обед на завтра и заниматься прочей рутинной домашней работой. Ещё из чисто мужского отдыха были популярны посиделки в местных пивных за кружкой разливного пива с воблой, а женщины просто собирались пообщаться и поговорить о домашних делах/родственниках. Время от времени можно было сходить в кино или на концерт, и вся страна ждала праздников вроде Нового года — которые хоть немного разбавляли повсеместную серость и однообразие.

Собственно, вот это всё и составляло 90% той самой "счастливой советской жизни", о которой с такой ностальгией сейчас вспоминают фанаты СССР — "ах, какие были люди! А времена какие были!". Что интересно, этот "утраченный советский рай" очень напоминает описания "рая небесного" из различных трактатов средневековых философов — те видели рай как "массовое скопление праведников", что просыпаются по звонку, ходят строем, поют песни во славу бога и ничем другим больше не занимаются. Попели — и спать, и завтра всё сначала.

И так должно продолжаться целую вечность. Лично на меня навевает уныние такой "рай", где человек не имеет право как-то влиять на всё то, что происходит вокруг и не является хозяином своей судьбы — как это, собственно, и было в СССР.

А вы хотели бы вернуться в такой СССР?

Что бы вы там делали?

Максим Мирович