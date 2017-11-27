Белорус рассказал о подробностях инцидента со стрельбой в Гдыне 3 27.11.2017, 17:49

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Степан Свидерский

Cтепан Свидерский выступил с заявлением.

Белорус Степан Свидерский наконец рассказал об инциденте со стрельбой в Thomson Reuters в Гдыне. Происшествие случилось 14 ноября. После стрельбы, в результате которой никто не пострадал, гражданина Беларуси задержали, ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Однако суд освободил Свидерского из-под ареста.

Сначала белорус не рассказывал, что же произошло. И вот наконец он выступил с заявлением. По его словам, он несколько лет занимается спортивной стрельбой и с весны 2017-го имеет официальное разрешение на оружие. Его он брал на работу, но в футлярах или в кобуре, при этом никогда не доставал. В тот вечер белорус собирался выйти из офиса, где работал, в магазин и имел оружие при себе в футляре.

Но в тот момент, когда одевался, футляр схватила "другое лицо". И тот человек стал уходить, на замечания Степан Свидерский не реагировал. "Я был вынужден предпринять шаги, чтобы вернуть контроль над оружием", - цитирует слова Свидерского «Радыё Свабода».

Из объяснений белоруса следует, что он побежал за человеком, который нес его футляр с ружьем. Вероятно при этом он достал из кобуры или иного футляра пистолет. Люди, которые не видели, с чего начался инцидент, посчитали, что Свидерский на кого-то нападает и вызвали полицию. Он утверждает, что сам пытался вызвать полицию, но ему помешали. Ему пришлось сделать "предупредительные выстрелы", но "в такое место и таким образом, чтобы никого не поранить, даже случайно". Белорус подчеркивает, что стрелять его заставила ситуация. Он заявляет о своей невиновности.

"Мое поведение, мои шаги были сделаны с целью защиты оружия, которое по законам я должен иметь при себе. Я на никого не нападал, не угрожал, с самого начала происшествия и до конца я просил вызвать полицию, чтобы закончить это происшествие ", - заявил Свидерский.