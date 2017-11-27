Белорусский паралимпиец завоевал три золота на Кубке мира по армрестлингу 27.11.2017, 18:13

Виктор Братченя

Турнир состоялся в польском городе Румиа.

Белорус Виктор Братченя завоевал три золотые награды на Кубке мира по армрестлингу среди паралимпийцев, сообщает БелТА.

Турнир состоялся в польском городе Румиа. В весовой категории до 80 кг представитель Брестской области победил в борьбе на правую и левую руки. Виктор Братченя принял решение выступить и в абсолютной весовой категории, где сумел на правую руку победить соперника из Словакии, а на левую уступил россиянину и получил серебряную медаль.

Белорусский атлет отметил, что доволен своими результатами, но выступать в абсолютной категории больше не будет, так как велик риск получения травмы в поединках с соперниками из более тяжелых весовых категорий. В Кубке мира по армрестлингу среди паралимпийцев приняли участие атлеты из 16 стран. Виктор Братченя является 14-кратным чемпионом мира и многократным чемпионом Европы в этом виде спорта.