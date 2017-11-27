В Могилеве провели креативный пикет против судейского беспредела 27.11.2017, 18:27

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Около суда Ленинского района в Могилеве протеставали против двойных стандартов.

В редакцию mspring.online прислали фото и видео необычной формы протеста против судебных решений.

В сопроводительном письме читатель сообщил о том, что на прошлой неделе стал свидетелем необычного пикета протеста. Неизвестный припарковал свой автомобиль напротив здания суда Ленинского района, предварительно вывесив плакаты «Ленинский суд выносит неправосудные решения» и «Двойные стандарты – это норма» с портретом российской ведущей Елены Малышевой.

Реакция работников суда неизвестна, также нет информации о том, наказали ли владельца машины за такой креатив.